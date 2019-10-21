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Tarihin en eski incisi abu dabi'de sergilenmeye başlandı

Tarihin en eski incisi Abu Dabi'de sergilenmeye başlandıBAE, (DHA)- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi emirliğinde yapılan kazılarda keşfedilen tarihin en eski doğal incisi, müzede sergilenmeye başlandı.

21.10.2019 17:19
Tarihin en eski incisi Abu Dabi'de sergilenmeye başlandı
BAE, (DHA)- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi emirliğinde yapılan kazılarda keşfedilen tarihin en eski doğal incisi, müzede sergilenmeye başlandı.
Abu Dabi yakınlarındaki Marawah Adası'nda devam etmekte olan arkeolojik kazılarda, 2017 yılında bulunan inci, yapılan karbon testleriyle milattan önce 5800 ile 5600 yıllarından kalma olduğu belirlendi. BAE Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Abu Dabi şehrinde Louvre Müzesi'nde sergilenmeye başlanan tarihin eski doğal incisi, yaklaşık 8 bin yıl yaşında ve Neolitik döneme ait.
Tarihin en eski incisi abu dabi'de sergilenmeye başlandı

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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