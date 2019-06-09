Tarihin En Yıkıcı Savaşlarını Fotoğraflayan Efsane Adam: Robert Capa

Robert Capa, 22 Ekim 1913'te bugün Macaristan
olarak bilinen Avusturya-Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya geldi. Gerçek adı Endre Friedmann'dı. Henüz 18 yaşındayken Capa, asılsız suçlamalarla Macaristan'dan kaçmak zorunda kaldı. Oradan sonra bir üniversitenin karanlık oda asistanı olarak çalışacağı Berlin
'e yerleşti. Ancak Naziler yönetime geçtiği zaman tekrardan taşınmak zorunda kaldı. Bu seferki istikameti Paris
'ti.
Capa, Paris'te Gerda Taro olarak tanınan Gerta Phorylle ile birlikte çalışmaya başladı. Gerda, 1937 yılında İspanyol İç Savaşı'nda hayatını kaybetti. Bazı kaynaklara göre ikilinin profesyonellik dışında romantik bir ilişkisi de bulunuyordu.
Gerda'nın yaşamını yitirmesi sonrası Capa, Henri Cartier-Bresson ile karanlık odayı paylaştı. Daha sonra bu ikili, bugün hâlâ faaliyetlerini sürdüren Magnum Photos
şirketini kurdu.
Capa, kariyeri boyunca İspanyol İç Savaşı, İkinci Sino- Japon
Savaşı, II. Dünya Savaşı, 1948 Arabistan- İsrail
Savaşı ve 1. Çinhindi Savaşı'nda görev yaptı. Bu savaşlarda çektiği bazı fotoğraflara aşağıdan göz atabilirsiniz.
İspanyol İç Savaşı'nda hava saldırısı sireninden sonra kaçışan halk:
II. Dünya Savaşı'nda bir Alman askerini tedavi eden ABD
sıhhiyesi:
II. Sino-Japon Savaşı'nda asker olarak eğitilen kadınlar:
1948 Arabistan-İsrail Savaşı'nda Doğu Avrupa
, Tunus
ve Türkiye
'den mültecilerin varışı:
Çinhindi Savaşı'nda Fransız konvoyu:
Fotoğrafları sayılı magazin dergilerinde ve gazetelerde basıldı hatta bazıları ikon hâline geldi. Savaş fotoğrafçılığı dışında Capa, birçok ünlü sanatçıyı da kendi stili ile fotoğrafladı. Fotoğrafladığı sanatçılar arasında Ernest Hemingway
, Pablo Picasso
, Ingrid Bergman
ve George Orwell
de bulunuyor.
1950'lerin başında Capa'dan 1. Çinhindi Savaşı'nda görev alması istendi. John Mecklin ve Jim Lucas isimli iki gazeteci ile birlikte Capa burada görev aldı. 25 Mayıs 1954 tarihinde de mayına basarak henüz 40 yaşındayken trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.
Capa'nın hayatı, birçok fotoğrafçı ve diğer sanatçılar üzerinde etki bıraktı. Onun hayatından ve çalışmalarından esinlenilen filmler, şiirler ve tiyatro oyunları bile bulunuyor. Alt-J tarafından yazılmış Taro isimli parçada onun ölümü ve Gerda Taro ile olan ilişkisi anlatılıyor. Her ne kadar uzun bir hayat yaşamış olmasa da Capa, bu dünyada büyük bir etki bırakmayı başardı.
Kaynak: WebTekno
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