Tarihin Kesitlerinden Bugüne

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda "Kadim İzler 2" isimli sergi protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Serginin açılışına Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, ilçe belediye başkan yardımcıları, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sergi sahibi Suna Ongan ve Arkın Ongan ile öğrencileri katıldı. Serginin açılışında Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Suna Ongan birer selamlama konuşması yaparak kurdeleyi kesti. Yapılan kurdele kesim töreni sonrasında eserler protokol üyeleri tarafından gezilerek, eserler hakkında bilgi alındı. Sergi 23 Aralık tarihine kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda gezilebilecek.

Kaynak: Bültenler