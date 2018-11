- Tarihin sıfır noktasında konser

18 Kasım 2018 Pazar 19:55



- Tarihin sıfır noktasında konser12 bin yıllık Göbeklitepe Urfa türküleriyle yankılandıGöbeklitepe'de muhteşem konserŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu, 12 bin yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe'de Senfonik Urfa Türküleri Konseri ile son buldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Grubu, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve Şanlıurfalı sanatçı Mehmet Özbek 'in Göbeklitepe'de sunduğu Senfonik Urfa Türküleri Konseri büyük beğeni topladı. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği konser Göbeklitepe Amfi alanında gerçekleştirildi. Konser öncesi tüm katılımcıları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın bir müzik şehri olduğunu söyledi.Akademik anlamda 63 bildiri sunumunun yapıldığı 2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ile Şanlıurfa'nın yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyeni buluşturduğunu sözlerine ekleyen Başkan Nihat Çiftçi, müzik alanında çalışmalarının devam edeceğini belirtti.Daha sonra sahneye alkışlar eşliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Grubu ve Şanlıurfalı sanatçı Mehmet Özbek geldi. Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi sayesinde müzik olarak çok büyük gelişmeler yaşandığını söyleyen sanatçı Özbek, emeklerinden dolayı Başkan Çiftçi'ye teşekkür etti.Şanlıurfa yöresine özgü türkülerin seslendirildiği konser vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Konser türkülerin seslendirilmesi ve katılımcılara plaketlerinin verilmesi ile devam etti.Tarihin sıfır noktasında mini konserKonserin sona ermesi ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Grubu, bu kez Göbeklitepe kalıntılarının yer aldığı alanda bu kez mini bir konser verdi. Konser, tarihi kalıntıları görmeye gelen vatandaşlara güzel anlar yaşattı. Urfa ahengi eserinin seslendirildiği mini konser, yerli ve yabancı turistlerden de tam not aldı.