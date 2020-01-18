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Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş Oldukça Nadir 28 Fotoğraf

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız en değerli arşiv fotoğrafları serisine bugün bir yenisini ekliyoruz.

18.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:22Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş Oldukça Nadir 28 Fotoğraf
Zaman zaman sizlerle paylaştığımız en değerli arşiv fotoğrafları serisine bugün bir yenisini ekliyoruz. Sizler için özenle seçtiğimiz, şaşırtıcı, büyüleyici, bir o kadar enfes olan bu fotoğraflar; ister istemez "bunlar gerçek mi?" kendinizi sorgulamanıza neden olacak.

İşte Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş Oldukça Nadir 28 Fotoğraf;

1# Bir kutup kaşifi kutup ayısına sür verirken, SSCB, 1980'ler



2# Farrokh Bulsara adındaki çocuk dadısıyla birlikte, , 1947.



P.S: Bu sevimli ilerleyen yıllarda bıyık bırakıp Freddie Mercury adını almıştır.

3# At sırtında Sioux kabilesi üyesi, 1905. (Renklendirme Dana Keller).



4# 1987 yılında 'nın Alba Julia kentinde bir caddenin uzatılması için 7.600 tonluk çok katlı konut bloğu fiziksel olarak hareket ettirildi.



5# Claude Monet resimleri ile birlikte, 1923. (Renklendirme Dana Keller).



6# The Beatles, Aralık 1961'de Aldershot kasabasında mütevazı bir kulüpte yalnızca 18 kişilik bir gruba performans sergiliyor.



7# Marilyn Monroe, askerler için poz verir, 1954. (Renklendirme Dana Keller).



8# Tutankamon'un mezarının mühürü, 1922. Bu mühür 3.245 yıl dokunulmadan kalmıştı.



9# İkinci Dünya Savaşı sırasında askerler, Paskalya 1944.



10# Disney çalışanları için bir kantin, 1961.



11# Sophia Loren ve Jayne Mansfield, 1957.



12# Titanic'in batmasıyla ilgili bir başlık taşıyan gazeteleri dağıtıyor, 1912. (Renklendirme Dana Keller).



13# İlk beş megabayt'lık sabit sürücü PanAm uçağına yüklenirken, 1965.



14# 20. yüzyılın başlarında Madison Meydanı. (Renklendirme Sanna Dullaway).



15# Hindenburg felaketi, 1937.



16# Dünyadaki ilk telefoto lensi, 1900.



17# Buz taşıyan genç kadınlar, 1918. (Renklendirme Dana Keller).



18# Singapur'da bir afyon denizi, 1941.



19# Washington'da bir kaza, 1921.



20# Pilotlar için bir uçuş simülatörü, 1942.



21# Gazete satan çocukların sigara molası, 1910.



22# Fiat şirketinin işçileri, 1923'te İtalya'nın Torino şehrinde bulunan fabrikanın çatısında yarış yaparken



23# Bir dilenci V.George'un peşinden koşarken, 1920.



24# Washington, DC, 1924'te bir benzin istasyonu.



25# Çatıda boks yapan kadınlar, 1930.



26# Kurşun geçirmez yeleğin test edilme anı, 1923.



27# Mobil bir yüzme havuzu, New York, 1960.



28# Steven Spielberg, Indiana Jones filminin çekimi sırasında, 1980.



Görseller: brightside.me

Freddie Mercury, Zanzibar, Romanya, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

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