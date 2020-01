Zaman zaman sizlerle paylaştığımız en değerli arşiv fotoğrafları serisine bugün bir yenisini ekliyoruz. Sizler için özenle seçtiğimiz, şaşırtıcı, büyüleyici, bir o kadar enfes olan bu fotoğraflar; ister istemez "bunlar gerçek mi?" kendinizi sorgulamanıza neden olacak.İşte Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş Oldukça Nadir 28 Fotoğraf;1# Bir kutup kaşifi kutup ayısına sür verirken, SSCB, 1980'ler2# Farrokh Bulsara adındaki çocuk dadısıyla birlikte, Zanzibar , 1947.P.S: Bu sevimli ilerleyen yıllarda bıyık bırakıp Freddie Mercury adını almıştır.3# At sırtında Sioux kabilesi üyesi, 1905. (Renklendirme Dana Keller).4# 1987 yılında Romanya 'nın Alba Julia kentinde bir caddenin uzatılması için 7.600 tonluk çok katlı konut bloğu fiziksel olarak hareket ettirildi.5# Claude Monet resimleri ile birlikte, 1923. (Renklendirme Dana Keller).6# The Beatles, Aralık 1961'de Aldershot kasabasında mütevazı bir kulüpte yalnızca 18 kişilik bir gruba performans sergiliyor.7# Marilyn Monroe, askerler için poz verir, 1954. (Renklendirme Dana Keller).8# Tutankamon'un mezarının mühürü, 1922. Bu mühür 3.245 yıl dokunulmadan kalmıştı.9# İkinci Dünya Savaşı sırasında askerler, Paskalya 1944.10# Disney çalışanları için bir kantin, 1961.11# Sophia Loren ve Jayne Mansfield, 1957.12# Titanic'in batmasıyla ilgili bir başlık taşıyan gazeteleri dağıtıyor, 1912. (Renklendirme Dana Keller).13# İlk beş megabayt'lık sabit sürücü PanAm uçağına yüklenirken, 1965.14# 20. yüzyılın başlarında Madison Meydanı. (Renklendirme Sanna Dullaway).15# Hindenburg felaketi, 1937.16# Dünyadaki ilk telefoto lensi, 1900.17# Buz taşıyan genç kadınlar, 1918. (Renklendirme Dana Keller).18# Singapur'da bir afyon denizi, 1941.19# Washington'da bir kaza, 1921.20# Pilotlar için bir uçuş simülatörü, 1942.21# Gazete satan çocukların sigara molası, 1910.22# Fiat şirketinin işçileri, 1923'te İtalya'nın Torino şehrinde bulunan fabrikanın çatısında yarış yaparken23# Bir dilenci V.George'un peşinden koşarken, 1920.24# Washington, DC, 1924'te bir benzin istasyonu.25# Çatıda boks yapan kadınlar, 1930.26# Kurşun geçirmez yeleğin test edilme anı, 1923.27# Mobil bir yüzme havuzu, New York, 1960.28# Steven Spielberg, Indiana Jones filminin çekimi sırasında, 1980.Görseller: brightside.me