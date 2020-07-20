Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig'in 33. haftasında dün oynanan Kayserispor karşılaşmasından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Başakşehir, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan İstanbul ekibi, Devler Ligi kurasına 4. torbadan girecek ve Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla rakip olacak.

10 MUHTEMEL RAKİP KESİNLEŞTİ

Şu ana kadar 3. torbada hangi takımların olacağı belli olmazken, ilk 2 torbada 10 takımın yeri netleşti. İşte Başakşehir'in yeri kesinleşen muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Real Madrid

Liverpool

Bayern Münih

PSG

Zenit

2. TORBA

Atletico Madrid

Barcelona

Man. City

Sevilla

Dortmund