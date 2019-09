- Tarihte bir ilki başarmak için çalışıyorlar

- Tarihte bir ilki başarmak için çalışıyorlarOlimpiyatlara gidecek takımların belirleneceği dünya şampiyonası için Mersin 'de kampa giren Artistik Cimnastik Büyük Erkekler ve Kadınlar Milli Takımı, çalışmalarını sürdürüyorEkim ayında Almanya 'da yapılacak olan yarışmaya hazırlanan sporcular, burada başarı elde ederek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa takım olarak olimpiyatlara gitmek istiyorMERSİN - Olimpiyatlara gidecek takımların belirleneceği dünya şampiyonası için Mersin'de kampa giren Artistik Cimnastik Büyük Erkekler ve Kadınlar Milli Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Ekim ayında Almanya'da yapılacak olan yarışmaya hazırlanan sporcular, burada başarı elde ederek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa takım olarak olimpiyatlara gitmek istiyor.16 Eylül'de kampa giren Milli Takım, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. 3-14 Ekim 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Stuttgart kentinde yapılacak olan ve olimpiyatlara katılacak takımların belirleneceği Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren sporcular, özellikle erkeklerde ilk 12'ye girerek takım halinde olimpiyatlara gitmek istiyor. Bu yarışmada erkek sporcular başarı elde eder ve takım olarak olimpiyatlara gitme şansını elde ederse, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olimpiyatlara ilk defa takım halinde gidilecek. Kadınlarda ise bir kişinin katılacağı olimpiyatlar için 3 sporcu çalışmalarını sürdürürken, elde edilecek başarıyla bir sporcunun olimpiyatlara katılıp, başarı elde etmesi hedefleniyor.Göktekin: "İlk 12'ye rahat bir şekilde gireceğimize inanıyorum"Takımın çalışmaları ve durumuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, bir ay önce Mersin'de düzenlenen dünya kupasında iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. Ardından Hollanda'da 4 takımın yer aldığı bir turnuvaya katıldıklarını kaydeden Göktekin, "Oradaki rakiplerimiz Fransa, İspanya ve Hollanda oldu. Şu anda bizim dünyadaki en yakın rakiplerimiz onlar. Biz bu turnuvada rakiplerimizi geçerek, ilk sırada yer aldık. Bu dünya şampiyonasına hazır olduğumuzun bir göstergesiydi. Çünkü uzun süreli bir kamp dönemi geçirdik. Şu anda bizim son kampımız. Yaklaşık 4 gün sonra dünya şampiyonası için Almanya'ya gideceğiz. Bir önceki dünya şampiyonasında ilk 15'e girmiştik ama bu bize yeterli gelmedi. Burada ilk 12'ye girme hedefimiz var. Sporcular ve biz hazırız. Çok iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu takım olağanüstü bir durum olmadıkça o dünya şampiyonasında ilk 12'ye rahat bir şekilde gireceğine inanıyorum. Tüm sporculara yürekten inanıyorum. Olimpiyat kotasını takım olarak alacağımıza inanıyorum" dedi.Ahmet Önder: "Tarihte ilk defa olimpiyatlara takım halinde katılmayı hedefliyoruz"Milli sporcu Ahmet Önder ise 15 yıldır bu sporla uğraştığını söyledi. Mersin'deki dünya kupasında 3 tane madalya aldığını kaydeden Önder, "Bunun için çok mutluyum, güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Yine Mersin'de kamptayız. Şimdi önümüzde dünya şampiyonası var. Bizim için bunun önemi tarihte ilk defa buraya takım halinde katılmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracak potansiyelimiz var. Takım arkadaşlarımızla bunu başaracağımıza gönülden inanıyorum. Hedefimiz gerçekleştirmek için son bir hafta kaldı. Burada gerçekten çok çalıştık. Şimdi de çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Eğer bu başarıyı gerçekleştirirsek tarihte bir ilk olacağı için bizim için önemli bir gurur olacak. Aynı zamanda Türk cimnastiği adına da güzel bir başarı olacak. 2-3 aydır hazırlık süreci içindeyiz. Kamplardan sonra ara ara yarışmalara gittik. Takım halinde birinciliklerimiz oldu. Bireysel olarak derecelerimiz oldu. İyi çalıştığımızı, iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Artık her şey tamam. Dünya şampiyonasında yarışmak için zamanın gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Çolak: "Herkes inanmış şekilde çalışmaya devam ediyor"Milli sporcu İbrahim Çolak da 19 yıldır bu sporu yaptığını vurgulayarak, "Çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Şu anda Mersin'de son kampımızdayız. Artık son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zorlu bir kamp süreci geçiyor. Bu zorlanmalarımızın karşılığını dünya şampiyonasında elde edeceğimiz derece ve başarılarla göstereceğimize inanıyorum. Bu dünya şampiyonasının önemi Tokyo 2020 Olimpiyatları'na gidecek takımların burada belli olacak olması. Bizim de hedefimiz takım halinde olimpiyatlara gidebilmek. Bu yüzden en iyi 12 ülke arasına girip, takım halinde olimpiyatlara gitme kotası almaya çalışacağız. Herkes buna inanmış şekilde çalışmaya devam ediyor. Ben iyi şeyler olacağına inanıyorum. Önce takım hedefimiz, ondan sonra da bireysel hedefimiz var. Güzey şeyler elde edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.Üçtaş: "Umarım içimizden en az bir kadın olimpiyat kotası alacak"Kadın milli sporcu Göksu Üçtaş, 24 yıldır bu sporla ilgilendiğini kaydetti. 16 Eylül'den beri Mersin'de kampta olduklarını dile getiren Üçtaş, "Dünya şampiyonası için antrenmanlarımız son hızla devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları için kota peşinde koşacağız. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Kadınlarda her ne kadar bireyselde tek kota alacak olsak da burada bir takım içerisinde çok güzel antrenmanlarımız devam ediyor. Antrenmanlarımız çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Yorucu ama bir o kadar heyecanlıyız. Umarım 2020 olimpiyat oyunlarında içimizden en az bir kadın sporcu olimpiyat kotası alacak" dedi.Almanya'da yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz ve Nazlı Savranbaşı, erkeklerde ise Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Yunus Emre Gündoğdu ve Mustafa Arca temsil edecek.