Tarihte bugün 10 Eylül: oyuncu Mahmut Hekimoğlu'nun 3. ölüm yıl dönümü!

Aile Şerefi ve Gülen Gözler filmleriyle tanınan oyuncu Mahmut Hekimoğlu 1955 yılında Adana'da doğdu. Yaşamı boyuncu sayısız filmde yer aldı, birçoğunun da yapımcılığını üstlendi. Mahmut Hekimoğlu filmleri, biyografisi, oynadığı diziler…

MAHMUT HEKİMOĞLU KİMDİR?

Oyuncu, 25 Ekim 1955 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Hekimoğlu, 2014 yılında prostat kanserine yakalandı ve 10 Eylül 2016'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selma Sözel ile dünya evine giren oyuncunun, bu evlilikten Gizem Hekimoğlu adında bir kızı bulunuyor. Çift ilerleyen süreçte boşanmıştır.

MAHMUT HEKİMOĞLU FİLMLERİ - DİZİLERİ

TARİHTE BUGÜN

(Olaylar)

1509 - Küçük Kıyamet: 1509 Büyük İstanbul Depremi

1515 - Diyarbakır Kuşatması: Diyarbakır'ın Osmanlı egemenliğine girdi.

1623 - IV. Murat tahta çıktı.

1756 - Rusya'da ilk tiyatro kuruldu.

1855 - Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.

1875 - Ruslar Kokand'ı işgal etti.

1882 - Almanya'da ilk Antisemitizm konferansı açıldı.

1894 - İlk kez Londra'da sarhoş halde trafiğe çıkan bir otomobil sürücüsüne trafik cezası kesildi.

1918 - İngiliz savaş muhabiri Charles Repington o sırada sürmekte olan savaşı ilk kez Birinci Dünya Savaşı olarak nitelendirdi.

1919 - St. Germain Antlaşması'yla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak, toprakları üzerinde Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan Devletleri kuruldu.

1920 - İşgal altındaki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos polis muavini Muharrem Alkor ve polis Cafer Tayyar tarafından öldürüldü.

1920 - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Bakü'de kuruldu.

1934 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi.

1939 - Kanada Almanya'ya savaş ilan etti.

1940 - Bakanlar Kurulu, Tan, Tasvir-i Efkar ve Haber gazetelerini yedişer gün kapattı.

1942 - İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Almanya'nın Düsseldorf şehrine 100 bin bomba attı.

1943 - İstanbul Kapalıçarşı'da yangın çıktı; 200'den fazla dükkân yandı.

1943 - Alman askerleri Roma'yı işgal etti.

1960 - Ham petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak gayesiyle Venezuela'nın teklifiyle, Bağdat'ta Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in katılımıyla başlayan kongre sonucunda, 14 Eylül 1960'ta OPEC kuruldu.

1962 - Millî Birlik Komitesi'nin 27 Mayıs sonrası Doğu Anadolu Bölgesi'nden sürdüğü 55 toprak ağasının köylerine dönüşü TBMM tarafından yasalaştırıldı.

1965 - Türkiye Hindistan'ın Pakistan'dan çekilmesini istedi ve Pakistan'a silah gönderdi.

1970 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de haşhaş ekimini yasaklama önerisi Meclis'te reddedildi.

1977 - Oleyis Sendikası Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Türk-İş) ayrılarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) katıldı.

1979 - Türkiye İşçi Partisi Adana eski il başkanı Avukat Ceyhun Can öldürüldü.

1981 - Picasso'nun Guernica tablosu 40 yıl sonra ABD'den İspanya'ya döndü.

1987 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım günü erken genel seçim yapılması kararı aldı. Türkiye 104 seçim bölgesine ayrıldı. En çok milletvekilini İstanbul (45), en az milletvekilini Bilecik (2) ve Hakkâri (2) çıkartacaktı.

1987 - Macaristan'ın sınırı açmasıyla, binlerce Doğu Alman vatandaşı ülkelerinden ayrılmaya başladı.

1989 - TBKP oluşumuna muhalif olarak TKP kadrolarından bir grup 10 Eylül Dergisi'ni çıkarmaya başladı.

1994 - Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), kuruldu.

2001 - Beyoğlu'ndaki Gümüşsuyu semtinde bulunan polis noktasına DHKP-C tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, saldırgan dahil dört kişi hayatını kaybederken 23 kişi yaralı olarak kurtuldu.

2004 - Akşama Doğru yayından kaldırıldı.

2008 - İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi CERN'de yüzyılın deneyi olarak bilinen ATLAS deneyi başladı.

2008 - İran'ın merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin 46 kilometre batısı olan, 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Doğumlar

1169 - II. Aleksios, Bizans İmparatoru (ö. 1183)

1659 - Henry Purcell, İngiliz besteci (ö. 1695)

1714 - Niccolò Jommelli, İtalyan besteci (ö. 1774)

1866 - Jeppe Aakjær, Danimarkalı yazar (ö. 1930)

1892 - Arthur Compton, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1962)

1897 - Georges Bataille, Fransız sosyolog ve yazar (ö. 1962)

1899 - Wolf Messing, Sovyet telepat (ö. 1974)

1910 - Gaston Defferre, Fransız siyasetçi(ö. 1986)

1914 - Robert Wise, Amerikalı film yönetmeni (ö. 2005)

1931 - Ece Ayhan, Türk şair (ö. 2002)

1937 - Jared Diamond, Amerikalı biyolog ve yazar

1938 - Karl Lagerfeld, Alman moda tasarımcısı

1941 - Stephen Jay Gould, Amerikalı paleontolog (ö. 2002)

1943 - Tezer Özlü, Türk yazar (ö. 1986)

1944 - M. Şerefettin Canda, Türk akademisyen ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nin rektörü

1945 - Jose Feliciano, Porto Rikolu şarkıcı

1945 - Dennis Burkley, Amerikalı oyuncu (ö. 2013)

1948 - Tony Gatlif, Cezayirli yönetmen

1951 - Celal Adan, Türk siyasetçi

1956 - Ufuk Güldemir, Türk gazeteci (ö. 2007)

1960 - Colin Firth, İngiliz oyuncu

1968 - Guy Ritchie, İngiliz yönetmen

1974 - Ebru Cündübeyoğlu, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1974 - Hande Fırat, Türk muhabir ve televizyoncu

1976 - Alexander Zach, Avusturyalı politikacı

1980 - Şahin Necefi, İranlı şarkıcı ve söz yazarı

1993 - Yuki Nishino, Japon buz patenci

Ölümler

MÖ 210 - Qin Shi Huang, ilk Çin İmparatoru ve Qin Hanedanlığı'nın kurucusu (d. MÖ 247)

1797 - Mary Wollstonecraft, İngiliz yazar (d. 1759)

1854 - Erzurumlu Emrah, Türk halk şairi (d. 1775)

1898 - Elisabeth, Avusturya İmparatoriçesi (suikast) (d. 1837)

1928 - Moris Şinasi, Osmanlı kökenli Amerikalı iş adamı ve hayırsever (d. 1855)

1931 - Dimitri Egorov, Rus matematikçi (d. 1869)

1948 - I. Ferdinand, Bulgaristan'ın ilk Çarı (d. 1861)

1971 - Pier Angeli, İtalyan aktris (d. 1932)

1976 - Dalton Trumbo, Amerikalı romancı ve senaryo yazarı (d. 1905)

1979 - Agostinho Neto, Angolalı şair ve Devlet Başkanı (d. 1922)

1979 - Cuma Tak, PKK kurucularından Kürt militan (d. 1956)

1983 - Felix Bloch, İsviçreli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1905)

1994 - Max Morlock, Alman futbolcu (d. 1925)

1995 - Oral Sander, Türk akademisyen (d. 1940)

1996 - Bekir Sıdkı Sezgin, Türk ses sanatkarı ve bestekar (d. 1936)

2007 - Jane Wyman, Amerikalı aktris ve Ronald Reagan'ın ilk eşi (d. 1917)

2016 - Mahmut Hekimoğlu, Türk sinema oyuncusu ve film yapımcısı (d. 1955)