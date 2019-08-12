Tarihte bugün 12 Ağustos: Singer dikiş makinası patenti alınması ve Ford ilk seri otomobil üretimi yapılması

Tarihte bugün 12 Ağustos'ta neler oldu, kimler doğdu, kimler hayatını kaybetti haberimizde derledik. Kendin özgü samimi şiirleri ile edebiyatımızda önemli bir yeri olan şairimiz Can Yücel'i bundan 20 yıl önce kaybettik. Mucit Isaac Singer, keşfettiği dikiş makinasının patentini aldı. Ve Henry Ford tarafından kurulan Ford marka otomobilin T modelinin ilk seri üretimi gerçekleştirildi. İşte 12 Ağustos'ta tarihte olan bazı önemli olaylar...

İLK DİKİŞ MAKİNASI İCADI

Dikiş makinesinin Patenti 17 Temmuz 1790 günü, Londra'da Thomas Saint tarafından alındı. Aslında ayakkabıcı olan Saint'in patentini aldığı makinede daha sonra Isaac Singer tarafından üretimi yapılan ilk makinede de bulunan, dikey hareket, tek gözlü iğne, kumaşı tutan baskı kolu gibi modern makinelerin en önemli parçaları da vardı.

Dikiş makinelerinin evlere girişi, 1851 yılında Isaac Singer'in ev tipi dikiş makinelerini üretmesiyle başladı. Thimmonier'in ürettiği makineler ancak terzilerin kullanabileceği biçimde yapılmıştı. Gerek ağırlıkları, gerekse öteki özellikleri bu makinelerin evde hanımlar tarafından kullanılmasını olanaksız kılıyordu. Ev tipi ilk dikiş makinesi, 1851 yılında Boston'da Isaac Singer tarafından yapıldı. Bu aygıt, dikiş sırasında insan emeğini asgariye indiriyordu. Birkaç yıl içinde, Avrupa ve Amerika'da hemen hemen her orta sınıf aile, bir dikiş makinesine sahip oldu.

Singer, 1904'te Türkiye'deki ilk mağazasını ise İstiklal Caddesi'nde açar. Türkiye'de bayilik açan ve fatura kesen ilk yabancı şirket olur. Şirket ilk izinli pazarlama yöntemini 1904'te uygular. Dağ köylerine kadar eğitim kadrosuyla gidip dikiş makinası için tanıtım ve eğitim çalışmalarını başlar.

FORD, T MODELİ İLE İLK SERİ ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

30 Temmuz 1863'de Dearborn/Michigan'da doğan Henry Ford,boş zamanlarını kendisine kurduğu bir mekanik atölyesinde geçiriyordu ve 15 yaşında iken ilk buharlı makinesini yaptı. İlk tek silindirli benzin motorunu 1893'te kendi evinin mutfağında üretti. Üç yıl sonra ilk otomobilini yaptı. İlk şirketi olan Detroit Automobile Company, kuruluşundan birbuçuk yıl sonra, 1890'da iflas edince, Ford 16 Haziran 1903'te hisselerine % 25,5 oranında ortak olduğu Ford Motor Company'yi kurdu. Aynı yıl içinde ürettikleri ilk otomobil ABD'de satıldı.

Ford Motor Company, Henry Ford tarafından Highland Park, Michigan, ABD'de 16 Haziran 1903 tarihinde kuruldu. 12 kişinin 28.000 dolar yatırım yaparak kurduğu Ford, ilk arabasını 20 Temmuz 1903 yılında yapmıştır. Daha sonra Henry Ford'un şirket ve fabrika çalışanlarına da otomobil sahibi olabilme olanağı sunarak geliştirdiği Ford Model T 1908 yılında piyasaya sunulmuştur. Henry Ford'un seri üretim metodunu bulmasının üretim hızını arttırması ve maliyetleri düşürmesiyle beraber 1913 yılında 12.5 saat olan şasi üretimi süresi 2 saat 40 dakikaya düşmüştür.

TARİHTE BUGÜN 12 AĞUSTOS



1281 - Kubilay Han'ın donanması Japonya'ya yaklaştığı sırada çıkan bir tayfun neticesinde battı. (Moğolların Japonya seferleri)

1687 - İkinci Mohaç Savaşı: Osmanlı ordusu ile Habsburg ordusu arasında, Mohaç'ın 24 km güneybatısındaki bölgede yapıldı; Habsburg'un zaferiyle sonuçlandı.

1851 - Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.

1875 - Türk edebiyatçı Mehmet Rauf doğdu.

1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Deimos'u keşfetti.

1908 - Ford T modelinin seri üretimine başladı.

1914 - I. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1921 - Atatürk, Polatlı'da Başkomutan sıfatıyla ordunun başına geçti.

1927 - Bolivya'da 80 bin yerli hükümete başkaldırdı.

1930 - Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, başkanlığına Fethi Okyar getirildi.

1930 - Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı finans spekülatörü George Soros doğdu

1932 - Türk ses ve sinema sanatçısı Gönül Yazar doğdu

1944 - Tan gazetesi kapatıldı.

1954 - BM askerleri Kore'den çekilmeye başladı.

1960 - İlk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 fırlatıldı.

1961 - İstanbul'un 92 yıllık tramvayları son seferlerini yaptılar.

1964 - Irkçı politikaları nedeniyle Güney Afrika, Olimpiyat Oyunları'ndan men edildi.

1964 - Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin çağrısı üzerine Kıbrıs üzerindeki askeri uçuşlara son verdi. Konsey, adada iki toplum arasında, Barış Gücü'nün tampon bölge oluşturmasını kararlaştırdı.

1981 - IBM ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürdü.

1985 - Japon havayollarına ait JAL123 uçuş numaralı Boeing 747 jumbo jet, Japonya'nın Ogura Dağı'na düştü: 520 kişi öldü, 4 kişi kurtuldu.

1999 - Edebiyatımızın değerli şairlerinden Can Yücel hayatını kaybetti

2000 - Rus Kursk denizaltısı, Barents Denizi'nde 112 mürettebatıyla battı.

2000 - Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Güzin Özipek yaşamını yitirdi