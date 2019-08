Tarihte bugün 17 Ağustos: Oyuncu Robert De Niro'nun 76. doğum günü! Robert De Niro kimdir?

Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro, birçok önemli yapımda yer alarak başarılı performans sergiledi. 17 Ağustos 1943 tarihinde dünyaya gelen oyuncunun yer aldığı film ve diziler, özel hayatı araştırılıyor. Robert De Niro kaç yaşında?

ROBERT DE NİRO KİMDİR?

Ünlü oyuncu, 17 Ağustos 1943 tarihinde New York'da dünyaya geldi. Anne Virginia Admiral bir ressam, baba Robert ise hem ressam hem de şairdi. Çocukluğunda "Bobby Milk" diye bilinen Niro, 10 yaşında Wizard of Oz oyununda aslan karakterini oynadı. Robert De Niro'nun ilk oyunculuk deneyimini 16 yaşında Chekhov'un The Bear filmi ile elde etti.

GODFATHER İLE OSCAR SAHİBİ OLDU

İlk sinema projesi The Wedding Party filmi olan De Niro'nun yer aldığı bu film, Brian De Palma tarafından 1963'te çekildi ancak 1969'a kadar gösterime girmedi. Sonraki iki filmi Greetings ve Hi, Mom! adlı filmler oldu. 1973 yılında beyzbol oyuncusunu canlandırdığı Bang the Drum Slowly filmi ona, New York Film eleştirmenlerinde "En İyi Oyuncu" ödülünü kazandırdı. Aynı yıl Martin Scorsese'nin Mean Streets filminde rol aldı. 1974'de Francis Ford Coppola'nın The Godfather 2 filmi De Niro'nun unutulmazlar arasında yer almasına yetti. Filmde Vito Corleone rolüyle ''Yardımcı Aktör'' dalında Oscar ödülünün sahibi oldu. Raging Bull (Kızgın Boğa) da Jake La Motta karakteri rolünü üstlendi. Bu rolüyle de ''En İyi Erkek Oyuncu'' dalında Oscar ödülünü elde etti.

Robert De Niro, 1976 yılında Diahnne Abbott adlı oyuncuyla evlendi ve Raphael adında bir çocuğu dünyaya geldi. 1988 yılında ayrılan De Niro'nun eski kız arkadaşı Toukie Smith'den ikiz ve eski karısı Diahnne Abbot'dan da bir kızı ve oğlu bulunuyor. 1997 yılında Grace Hightower ile evlendi.

TARİHTE BUGÜN

1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı.

1864 - Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar doğdu.

1907 - II. Abdülhamid, motosiklet ve otomobil gibi sıvı yakıtlı çağdaş taşıtların ithaline izin verdi.

1915 - Çanakkale'de Kireçtepe muharebesi kazanıldı.

1922 - Büyük Taarruz öncesinde Mustafa Kemal Paşa, gece gizlice cepheye hareket etti.

1939 - Parisli işçiler grevde.

1943 - Müttefikler Sicilya'yı ele geçirdi.

1945 - Japon işgalinden kurtulan Endonezya bağımsızlığını kazandı.

1945 - "Avcı", "Baba 2" filmlerindeki rolleriyle ünlü Oscar ödüllü Amerikalı aktör Robert de Niro doğdu.

1952 - Türkiye ve Yunanistan Ege Denizi'nde ortak tatbikata başladılar.

1964 - Siirt'in Hemşo yöresinde petrol damarı bulunduğu açıklandı.

1968 - Şair ve edebiyat tarihçisi Necmettin Halil Onan öldü.

1969 - Türkiye sağır ve dilsizler kraliçesi Sevil Tez, Belgrat'ta yapılan güzellik yarışmasında dünya birincisi seçildi.

1969 - ABD'deki Camille tayfununda 248 kişi öldü.

1978 - 1948 Londra Olimpiyat Oyunları Şampiyonu güreşçi Mersinli Ahmet Kireççi öldü.

1978 - İran'da Şah rejimine karşı iç savaş başlatıldı.

1983 - Milli Güvenlik Konseyi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun kuruluşunu onayladı. Böylece, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) özerkliğine son verildi.

1984 - Siirt'in Eruh, Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde teröristlerin saldırılarında bir er şehit oldu. Saldırıya karşılık operasyon yapıldı.

1987 - Alman Nazi liderlerinden Rudolf Hess öldü.

1987 - Tenisçi Steffi Graf, Dünya Tenis Birliği kadınlar sıralamasında Martina Navratilova'yı geride bırakarak birinciliğe yükseldi. Henüz 18 yaşındaki Graf, 1987'de, aralarında "Fransa Açık" ın da bulunduğu 8 turnuva kazanmıştı.

1988 - Türkiye'de hormonlu et üretimi ve satışının engellenemediği açıklandı.

1988 - Uluslararası Para Fonu, IMF, Türkiye raporu hazırladı; rapora göre enflasyonun düşürülmemesi halinde Türkiye'nin Avrupa Topluluğu (AT) üyeliği gerçekleşemez.

1988 - Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak, bindiği uçağın havada infilak etmesi sonucu öldü.

1990 - İncirlik Hava Üssü'nün kapıları ilk kez basına açıldı.

1992 - Maaş farklarını ve vergi iadelerini alamayan emekliler İstanbul'da protesto eylemi yaptılar.

1998 - Alaattin Çakıcı, Fransa'nın Nice kentinde yakalandı.

1999 - Marmara Bölgesi'nde sabaha karşı 03.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın verilerine göre 18 bin 373 kişi öldü, 48 bin 901 kişi yaralandı, yüz binlerce kişi evsiz kaldı.

2004 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Büyükelçi Yiğit Alpogan atandı. Alpogan, MGK'nin ilk sivil genel sekreteri oldu.

2006 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'e "Devlet Şeref Madalyası" verilmesi kararlaştırıldı.