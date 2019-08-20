Tarihte bugün 20 Ağustos: Ayla Dikmen'in 29. ölüm yıl dönümü! Ayla Dikmen kimdir?

'Anlamazdın' şarkısıyla bugün bile dillerden düşmeyen Ayla Dikmen 20 Ağustos 1990 yılında rahim kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, tarihte bugün neler oldu? Ayla Dikmen kimdir? Ayla Dikmen plakları...

AYLA DİKMEN KİMDİR?

Sanatçı, 25 Mart 1944 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Aydın'da tamamladı. Lisedeyken okul korosuna katıldı. Aydın Lisesi'nin radyosunda şarkı söylemeye başladığında ilk olarak müzik öğretmeninin derlediği türküleri söyledi. Ardından, Kahire Radyosu'ndan öğrendiği Batı müziği şarkılarını İngilizce seslendirdi. Lise bitince Ankara Yüksek Ticari İlimler Akademisi'nde eğitimine devam etmek için Ankara'ya gitti. Bu eğitimi sırasında TBMM'de 'stenograf' olarak çalışmaya başladı. Sonrasında 'sekreter' yetiştiren bir okulda stajyer öğretmenlik yaptı.

'PARLA NUR' ADIYLA SOLİSTLİĞE BAŞLAR

Müzik ile profesyonel olarak ilgilenmesi, İlham Gencer sayesinde oldu. Ancak ikinci bir üniversite için İstanbul'a gider, Siyasal Bilgiler bölümüne kaydını yaptırır. Piyanist Yavuz Özışık ile tanıştıktan sonra profesyonel müzik hayatına İstanbul'da başlar. Bir radyo programı sırasında Şerif Yüzbaşıoğlu ile tanışır ve Yüzbaşıoğlu'nun orkestrasında Parla Nur takma adıyla solist olarak çıkar.

BALKAN MELODİLERİ FESTİVALİNDE 1'İNCİ OLDU

1964 yılında katıldığı 2. Boğaziçi Müzik Festivalinde en başarılı şantöz seçilir. 1965 Balkan Melodileri Festivali'nde ise "Niksarın Fidanları" ile birinci olur. Yayınlanan her 45'liği ile büyük başarı elde eden Dikmen, 1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonundaki pek çok müzik programında yer aldı.

Ayla Dikmen, 14 Nisan 1968'de İstanbul'da tanıştığı İzmirli işadamı ve tüccar Enis Berki ile tam 22 yıl hayatını paylaşsa da hiç evlenmedi. 20 Ağustos 1990'da, henüz 46 yaşındayken yakalandığı rahim kanseri nedeniyle hayata veda etti.

AYLA DİKMEN ŞARKILARI, PLAKLARI

Niksarın Fidanları/ Ay Kız Adın Yamandır (1966), Merdiven/ Mühür Gözlüm (1967), Ayrılık Şarkısı/ Seninleyim (1968), Sensiz Yaşayamam/ Nereye (1970), Gençlik Gençlik/ Sakın Karşımda Ağlama (1970), Yanan Mum/ Al Yanaklım (1971), Asker Mektubu/ Of Aman, Aman (1971), Kime Ne Düştü/ Hadi Gidelim (1972), Bir Gölge Gibi/ Sevmeden Kimse Seni (1972), Sus Arkadaş/ Sonsuz Keder (1973), Aşk Defteri/ Öpücük (1974), Yolcu Yolunda Gerek/ Kalbime Kanımla Yazdım Adını (1974), Çoban Pınarı/ Ay Ay Ay (1975), Yeniden seveceğim/ Kim Dinler Sizi (1975), Hu Bismillah/ Anlamadın Mı (1976), Benim Kaderim Bu/ Hadi İçelim (1976), Onu Bunu Bilmem Kararlıyım/ İlk Ve Son Aşkımsın (1978) ses sanatçısının bilinen 45'lik plaklarıdır.

TARİHTE BUGÜN

1462 - Cebelitarık, İspanyollar tarafından zaptedildi.

1516 - Gaziantep, Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusunca fethedildi.

1625 - Thomas Corneille. Büyük Fransız klasik oyun yazarı Pierre Corneille'in kardeşi olan şair eserleriyle Fransız Klaisk tiyatrosunun kişiliğini edinmesine katkıda bulunmuştur.

1873 - Eliel (Gottlieb) Saarinen. Modern ABD mimarlığının gelişimine özellikle gökdelen ve kilise mimarisine yaptığı katkılarla tanınan Finlandiya kökenli mimarın oğlu Eeero da büyük ABD'li mimarlar arasında yerini aldı.

1908 - Kingsley Davis. Nüfus patlaması ve sıfır nüfus artışı terimlerini ortaya atan Amerikalı toplum ve nüfus bilimci.

1910 - Eero Saarinen. Finlandiya doğumlu Saarinen 1950'lerin Amerikan mimari tasarımına buluş ve deneyimi getiren öncüler arasındaydı.

1921 - Uluslararası Atletizm Federasyonu kuruldu. Önceki tüm en iyi dereceler dünya rekoru olarak tescil edildi.

1922 - Büyük Taarruz öncesinde Hakimiyeti Milliye gazetesinde yanıltıcı bir haber yer aldı: "Mustafa Kemal Paşa, 21 Ağustos Pazartesi öğleden sonra saat dörtte, Çankaya'daki köşklerinde,

1922 - Türkiye Sosyalist İşçi Fırkası kuruldu.

1928 - Yunanistan'da genel seçimlerinde 250 sandalyenin 228'ini elde eden Eleftheiros Venizelos kazandı.

1936 - 9 Eylül Panayırı, İzmir Enternasyonal Fuarı adını aldı.

1940 - Sovyet devriminin önderlerinden Leon Troçki, sürgünde yaşadığı Meksika'da Stalin'in bir ajanı tarafından öldürüldü.

1952 - Napoli'de yapılan Avrupa Güzellik yarışmasında Türk güzeli Günseli Başar birinci oldu.

1954 - Zonguldak Kozlu'da grizu patlaması. 9 işçi öldü, 36 işçi yaralandı.

1959 - Bağdat Paktı Konseyi'nin adı değişti. Paktın yeni adı Merkezi Antlaşma Teşkilatı yani CENTO oldu.

1962 - Doğu Berlinli bir genç Berlin Duvarı'nı geçmek isterken öldürüldü. 5 bin Batı Berlinli eylem yaparak olayı protesto etti.

1968 - Çekoslovakya, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerince işgal edildi. Aleksandr Dubçek ve öteki liberalleşme yanlısı komünist liderler tutuklandı. Sovyet tankları, Prag sokaklarında halkın direnişiyle karşılaştı.

1969 - Adalet Partisi Necmettin Erbakan'ın adaylık başvurusunu reddetti. Erbakan, "Vahim sonuçlardan mesul değiliz" dedi.

1974 - Magosa'ya 15 kilometre uzaklıktaki Türklere ait Atlılar köyünde Rumlar tarafından yapılan katliam ortaya çıkarıldı: Bir çukura gömülmüş 57 Türk'ün cesedi bulundu.

1976 - Gazeteci, yazar Mustafa Baydar.

1977 - Voyager 2, Jüpiter, Satürn ve Neptün'ü incelemek için uzayda yola çıktı.

1979 - Ankara Bahçelievler'de Türkiye İşçi Partisi üyesi 7 genç, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Salih Gevenci, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar ve Serdar Alten'in öldürülmelerinden sanık 8 ülkücünün yargılanmasına 20 Ağustos 1979'da başlandı.

1979 - Şair Ömer Faruk Toprak 59 yaşında öldü.

1981 - Sol görüşlü Mustafa Özenç ve sağ görüşlü İsmet Şahin idam edildi.

1982 - 2 ay 27 günlük kesinleşmiş cezası ertelenmeyen Bülent Ecevit Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

1987 - Yüksek Seçim Kurulu radyo ve televizyonda siyasi partiler adına konuşacak kişilerin parti üyesi olmasına karar verdi. Bu karar sonucu Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve öteki yasaklı lider radyo ve televizyonda konuşamayacak.

1988 - Irak-İran Savaşı ateşkesle sona erdi.

1988 - Cezaevlerinde tek tip elbise uygulaması yine gündemde. Bursa Cezaevi'ndeki sol ve sağ görüşlü hükümlüler tek tipte ısrar edilirse ölüm orucuna başlayacaklarını açıkladılar.

1990 - Türk hafif müziği sanatçısı Ayla Dikmen öldü.

1991 - Estonya Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.

1991 - Cumhuriyet gazetesi sahibi ve başyazarı Nadir Nadi 83 yaşında öldü.

1996 - Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Kongresi'nde Türk bayrağını indirdiği iddia edilen Faysal Koçar Buluttekin yakalandı.

1998 - Maliye Bakanlığı, kapatılan RP'nin malvarlığıyla ilgili incelemeleri sırasında, 1,2 trilyon lira nakit açığı buldu. Kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve 78 kişi hakkında açılan dava sonucunda, 6 Mart 2002'de Erbakan "evrakta sahtekarlık" suçundan 2 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

2006 - Tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncer Necmioğlu, İstanbul'da vefat etti.