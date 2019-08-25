Tarihte bugün 25 Ağustos: Galatasaray'ın UEFA Süper Kupayı almasının 19. yıl dönümü! UEFA Süper Kupa hangi yıl alındı?

Galatasaray, Monako'da II. Louis Stadyumu'nda Real Madrid takımını yenerek UEFA Süper Kupa'yı almaya hak kazandı. Daha önce UEFA Kupasını kazanan Galatasaray sayesinde ilk kez bir Türk takımı Avrupa kupasını kaldırmıştı. Galatasaray UEFA Kupası kadrosu nasıldı? UEFA Süper Kupa Galatasaray kadrosu…

2000 UEFA KUPASI MAÇI

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda, 17 Mayıs 2000 tarihinde Galatasaray ile İngiliz kulübü Arsenal arasında oynanan 2000 UEFA Kupası Finali maçı sonunda sarı – kırmızılılar UEFA kupasını aldı. UEFA Kupası 1999-2000 sezonunda karşılaşan Galatasaray ile Arsenal arasında oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, penaltı vuruşları sonucu 4-1 kazanarak kupanın sahibi oldu. Böylelikle ilk kez bir Türk futbol kulübü, Avrupa kupasını kazanma başarısını gösterdi. Maç, 38.919 biletli seyirci tarafından izlendi.

DEPLASMAN MAÇINA GALATASARAY TARAFTARI ALINMADI

Tarihinde bir Türk takımını ilk kez finallere götürmeyi başaran Galatasaray, 1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda H grubunda üçüncü olarak geldi. UEFA Kupası'nda yoluna devam etmesinin ardından sırasıyla Bologna, Borussia Dortmund, RCD Mallorca ve Leeds United takımlarını eleyerek finale ulaştı. Özellikle Leeds United takımı ile oynadığı ilk maçta, 2 İngiliz taraftarın hayatını kaybetmesi sonucu deplasman maçına Galatasaray taraftarı alınmadı. İlk maçta Ali Sami Yen stadında 2-0 yendiği Leeds United ile rövanş maçında 2-2 berabere kalan Galatasaray, finale yükseldi. Finalde Arsenal ile oynadığı maçı da penaltılar da 4 – 1 kazandı.

UEFA SÜPER KUPA KARŞILAŞMASI

Yılda bir UEFA tarafından düzenlenen 2000 UEFA Süper Kupa finali 2000 yılında, II. Louis Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kupa finalinde o yılın UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray karşılaştı. Kupaya uzanan taraf, uzatmalarda Mário Jardel'in attığı golle Galatasaray oldu. Sarı – kırmızılı takım, Real Mardid'i 2-1 mağlup etti. UEFA Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın kadrosunda: Cláudio Taffarel, Bülent Korkmaz, Gheorghe Popescu, Capone,Hakan Ünsal, Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Gheorghe Hagi, Suat Kaya, Ümit Davala, Mário Jardel yer alırken yedeklerde de; Kerem İnan, Ahmet Yıldırım, Fatih Akyel, Bülent Akın, Hasan Şaş, Serkan Aykut bulundu.

TARİHTE BUGÜN

(Olaylar)

1554 - Osmanlı ve Portekiz arasında Maskat Deniz Muharebesi gerçekleşti.

1758 - Yedi Yıl Savaşları: Prusya Kralı II. Frederick, Rus ordusunu yendi.

1768 - James Cook ilk yolculuğuna başladı.

1825 - Uruguay, Brezilya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1830 - Belçika Devrimi başladı.

1925 - Mustafa Kemal Paşa, sivil elbisesi ve panama şapka ile İnebolu Türkocağı'nda ünlü şapka nutkunu verdi. Şapka giyilmesine ilişkin kanun da 25 Kasım 1925'te kabul edildi.

1933 - İtalya ile Sovyetler Birliği saldırmazlık antlaşması imzaladı.

1933 - Sichuan-Çin'de deprem: 9000 kişi öldü.

1936 - Aralarında Stalin'in eski arkadaşları Grigori Zinovyev ve Lev Kamenev'in de bulunduğu Sovyetler Birliği'nin önde gelen yöneticilerinden 16 kişi kurşuna dizildi.

1940 - Alman savaş uçakları Londra'yı bombalamaya başladı.

1941 - Guderian'ın 2. Panzer Grubu, Desna Nehri'ni geçerek Kiev yönünde taarruzu başlatı. Kiev Muharebesi başlamış oldu.

1944 - Paris, Alman işgalinden kurtuldu.

1954 - Bir askeri uçak Eskişehir üzerinde düştü; pilotla birlikte 10 kişi öldü.

1954 - Volkan dergisi yazarı Nihat Yazar Atatürk'e hakaretten 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1965 - Türk Sinematek derneği kuruldu.

1967 - 3 gün süren 1. Olağanüstü Kongrede, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), Fakir Baykurt'u genel başkan seçti.

1968 - Koç Grubu 'Diners Club' kredi kartı ile alışverişi Türkiye'ye getirdi.

1970 - 18 şeker fabrikasında 21 bin işçi grevde.

1971 - İstanbul'da yayımlanan Fransızca Le Journal d'Orient gazetesi kapandı. Gazete 54 yıldan beri yayımlanıyordu.

1971 - Özel yüksekokulların devletleştirilmesini öngören tasarı yasalaştı.

1981 - Voyager 2, Satürn'ün yakınından geçti.

1991 - Beyaz Rusya, SSCB'den bağımsızlığını ilan etti.

1997 - Kasparov, IBM Deeper Blue 2'ye karşı 2-1 yenildi. Bu bir dünya satranç şampiyonunun bilgisayara yenildiği ilk karşılaşma oldu.

1999 - Kadınların 58, erkeklerin 60 yaşında 7000 gün prim ödeme koşuluyla emekli olabilecekleri yasalaştı.

2000 - UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

2010 - Çin'de içinde 91 kişinin bulunduğu Henan Havayolları'na ait Brezilya yapımı Ebmraer 190 tipi yolcu uçağı ülkenin kuzeydoğusunda düştü. 43 yolcunun yaşamını yitirdiği kazada 53 yolcu kurtuldu.

Doğumlar

1530 - IV. İvan, Rus Çarı (Korkunç İvan adıyla tanınan) (ö. 1584)

1744 - Johann Gottfried Herder, Alman filozof, dinbilimci, şair ve edebiyatçı (ö. 1803)

1786 - I. Ludwig, Bavyera Kralı (ö. 1868)

1819 - Allan Pinkerton, Amerikalı özel dedektif (ö. 1884)

1862 - Louis Barthou, Fransız siyasetçi (ö. 1934)

1912 - Erich Honecker, Alman politikacı (ö. 1994)

1916 - Frederick Chapman Robbins, Amerikalı mikrobiyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2003)

1916 - Van Johnson, Amerikalı oyuncu (ö. 2008)

1918 - Leonard Bernstein, Amerikalı besteci ve orkestra şefi ("West Side Story", Batı Yakasının Hikayesi filminin de müziğini yapan) (ö. 1990)

1930 - Sean Connery, İskoç sinema oyuncusu

1934 - Haşimi Rafsancani, İranlı devlet adamı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı (ö. 2017)

1938 - David Canary, Amerikalı oyuncu (ö. 2015)

Frederick Forsyth, İngiliz yazar

1944 - Pat Martino, Amerikalı caz müzisyeni

1949 - Martin Amis, İngiliz yazar

1951 - Rob Halford, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1958 - Tim Burton, Amerikalı film yönetmeni

1966 - Derek Sherinian, Amerikalı müzisyen

1967 - Giovanni Perricelli, İtalyan atlet

1967 - Mireya Luis, Kübalı voleybolcu

1968 - Rafet El Roman, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu

1969 - Esin Moralıoğlu, Türk manken, fotomodel, sinema ve dizi oyuncusu

1970 - Claudia Schiffer, Alman model ve oyuncu

1972 - Gülben Ergen, Türk şarkıcı, sunucu ve dizi oyuncusu

1972 - Tuncay Güney, Türk casus, gazeteci ve televizyoncu

1973 - Fatih Akın, Türk film yönetmeni

1974 - Ege Göktuna, Türk müzisyen, hukukçu ve akademisyen

1976 - Alexander Skarsgård, İsveçli aktör

1977 - Jonathan Togo, Amerikalı aktör

1979 - Şebnem Bozoklu, Türk oyuncu

1981 - Rachel Bilson, Amerikalı aktris

1981 - Seçkin Özdemir, Türk oyuncu, sunucu ve DJ

1986 - DJ Jackson, Türk DJ

1987 - Blake Lively, Amerikalı kadın sinema oyuncusu

1987 - Seray Altay, Türk voleybolcu

1990 - Aras Bulut İynemli, Türk dizi oyuncusu

1993 - Büşra Develi, Türk oyuncu

Ölümler

383 - Gratian, Batı Roma İmparatoru (d. 359)

1774 - Niccolò Jommelli, İtalyan besteci (d. 1714)

1776 - David Hume, İskoç filozof ve tarihçi (d. 1711)

1794 - Leopold August Abel, Alman kemancı ve besteci (d. 1717)

1822 - William Herschel, Almanya doğumlu İngiliz astronom (d. 1738)

1867 - Michael Faraday, İngiliz bilim insanı (d. 1791)

1900 - Friedrich Nietzsche, Alman filozof (d. 1844)

1904 - Henri Fantin-Latour, Fransız ressam (d. 1836)

1908 - Henri Becquerel, Fransız fizikçi (d. 1852)

1921 - Nikolay Gumilyov, Rus şair (d. 1886)

1936 - Lev Kamenev, Sovyet komünist lider (d. 1883)

1956 - Alfred Kinsey, Amerikalı biyolog, entomoloji ve zooloji profesörü (d. 1894)

1963 - Suphi Kaner, Türk sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yapımcı (intihar) (d. 1933)

1967 - Paul Muni, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda doğmuş Amerikalı aktör (d. 1895)

1976 - Eyvind Johnson, İsveçli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1900)

1982 - Abdülbaki Gölpınarlı, Türk edebiyat tarihçisi ve çevirmen (d. 1900)

1984 - Truman Capote, Amerikalı yazar (d. 1924)

1984 - Viktor Çukarin, Sovyet jimnastikçi (d. 1921)

1992 - Nisa Serezli, Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1924)

1993 - Ali Avni Çelebi, Türk ressam (d. 1904)

2001 - Üzeyir Garih, Türk iş adamı ve yazar (d. 1929)

2001 - Aaliyah, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1979)

2006 - Silva Gabudikyan, Ermeni şair (d. 1919)

2009 - Edward Kennedy, Amerikalı siyasetçi ve Başkan John F. Kennedy'nin kardeşi (d. 1932)

2010 - Deniz Gönenç Sümer, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1984)

2011 - Sevinç Aktansel, Türk oyuncu (d. 1937)

2012 - Neil Armstrong, Amerikalı astronot.