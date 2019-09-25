Tarihte bugün 25 Eylül: Erdal Eren'in 58. doğum günü! Erdal Eren kimdir?

Tarihte bugün, 25 Eylül 2019'da Erdal Eren, yaşasaydı 58 yaşında olacaktı. 12 Eylül 1980 darbesi sırasında tutuklanan Erdal Eren, daha 16 yaşında idi. Hakim karşısına çıkarılan Eren hakkında idam kararı verildi. Fakat daha 18'ine varmadığı için idam edilmesi için yaşı büyütüldü. Peki, Erdal Eren kimdir? Erdal Eren neden idam edildi? Tarihte bugün hangi olaylar gerçekleşti, kimler doğdu, kimler öldü?

ERDAL EREN KİMDİR?

Erdal Eren, 25 Eylül 1964'de Giresun Şebinkarahisar'da doğdu. 12 Eylül Darbesi öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen ve asılarak idam edilen Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisidir. Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner, 30 Ocak 1980 tarihinde Milliyetçi Hareket Parti'li Bakan Cengiz Gökçek'in koruması Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürüldü.

Erdal Eren, Suner'in öldürülmesini protesto etmek için 2 Şubat 1980 günü düzenlenen gösteride gözaltına alınan 24 kişinin arasındaydı. Gösteri sırasında çıkan çatışmada er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erdal Eren, yargılanarak 19 Mart 1980 tarihinde idama mahkum edildi.

Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan karar, 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde infaz edildi.

İDAM EDİLMESİ İÇİN YAŞI BÜYÜTÜLDÜ!

Ağabeyi Erkan Eren, Erdal'ın Mamak Askeri Cezaevi'nde tutuklu kaldığı dönemde gördüğü ağır işkencenin izlerine tanık olduğunu dile getirdi. Erdal'ın idam edildiği tarihte yaşının 18'den küçük olduğunu belirten Erkan Eren, infazı radyodan öğrendiklerini ve kimsesizler mezarına gömülmek istendiğini söyledi.

TARİHTE BUGÜN 25 EYLÜL

OLAYLAR

1396 - Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni elde etti.

1561 - Şehzade Bayezid idam edildi.

1911 - İtalya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

1917 - Lev Troçki, Petrograd Sovyeti başkanı seçildi.

1925 - İstanbul'da, tulumbacı teşkilatının yerine, modern motorlu itfaiye teşkilatı kuruldu.

1950 - Birleşmiş Milletler askerleri Kore'de Seul'u ele geçirdi. (Bkz. Kore Savaşı)

1956 - İstanbul'da geniş çaplı istimlâk çalışmaları başlatıldı.

1958 - Kemer Barajı ve Hidroelektrik Santrali işletmeye açıldı.

1960 - Yassıada'da tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, kemeriyle intihar girişiminde bulundu. Bayar, nöbetçi teğmen tarafından kurtarıldı.

1974 - Bilim adamları, aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu.

1979 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un eşi Eva Peron'un yaşam öyküsünü anlatan Evita müzikalinin prömiyeri, Broadway'de yapıldı.

1982 - Türkiye'nin ilk kadın Büyükelçisi Filiz Dinçmen, Amsterdam'da görevine başladı.

1993 - Karun Hazinesi Türkiye'ye geldi.

2001 - TEKEL'in Küba ile ortak kurduğu TEKA Puro Fabrikası İstanbul'da açıldı.

DOĞUMLAR

1599 - Francesco Borromini, İtalyan asıllı İsviçreli mimar (ö. 1667)

1683 - Jean-Philippe Rameau, Fransız barok besteci (ö. 1764)

1744 - II. Friedrich Wilhelm, Prusya Kralı (ö. 1797)

1772 - Feth Ali Şah Kaçar, İran'da egemenlik sürmüş Kaçar Hanedanı'nın ikinci hükümdarı (ö. 1834)

1897 - William Faulkner, Amerikalı yazar (ö. 1962)

1901 - Robert Bresson, Fransız yönetmen (ö. 1999)

1906 - Dimitri Shostakovich, Rus besteci (ö. 1975)

1913 - Şarl Helu, Lübnanlı devlet adamı (ö. 2001)

1915 - Ethel Rosenberg, ABD Komünist Partisi üyesi (SSCB casusluğuyla suçlanıp idam edildi) (ö. 1953)

1920 - Bozidarka Kika Damjanovic-Markovic, II. Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya'da faaliyet yürüten siyasi aktivist, Yugoslav Partizanları komutan, direnişçi, ulusal kahraman (ö. 1996)

1929 - Sezer Sezin, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2017)

1932 - Adolfo Suárez, İspanyol siyasetçi (ö. 2014)

1935 - Engin Cezzar, Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2017)

1937 - Suzan Avcı, Türk sinema sanatçısı

1944 - Michael Douglas, Amerikalı sinema sanatçısı

1952 - Christopher Reeve, Amerikalı sinema sanatçısı (ö. 2004)

1955 - Karl-Heinz Rummenigge, Alman futbolcu

1958 - Michael Madsen, Danimarka asıllı Amerikalı yapımcı ve aktör

1960 - İgor Bilanov, Ukraynalı futbolcu

1961 - Erdal Eren, Türk lise öğrencisi ve TDKP üyesi (ö. 1980)

1961 - Mehmet Aslantuğ, Türk sinema ve TV oyuncusu

1968 - Will Smith, Amerikalı sinema sanatçısı

1969 - Catherine Zeta-Jones, Galli sinema sanatçısı

1970 - Yavuz Çetin, Türk gitarist ve söz yazarı (ö. 2001)

1973 - Hande Kazanova, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve sunucu

1976 - Chiara, Maltalı şarkıcı

1976 - Chauncey Billups, Amerikalı basketboldu ve NBA oyuncusu

1977 - Clea DuVall, Amerikalı oyuncu

1980 - Clifford Joseph Harris, Amerikalı rap şarkıcısı

1980 - Betül Demir, Türk pop müzik şarkıcısı

1980 - Nataša Bekvalac, Sırp pop müzik şarkıcısı

1983 - Naomi Russell, Amerikalı porno yıldızı

1985 - Gökhan Güleç, Türk futbolcu

1987 - Mustafa Yumlu, Türk futbolcu

1990 - Mao Asada, Japon buz patenci

2000 - Yankı Erel, Türk tenisçi

ÖLÜMLER

1561 - Şehzade Bayezid, Osmanlı şehzade (I. Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olma üçüncü şehzadesi) (d. 1525)

1939 - Ali Saip Ursavaş, Türk asker ve siyaset adamı (d. 1885)

1958 - John B. Watson, Amerikalı psikolog (d. 1878)

1970 - Erich Maria Remarque, Alman yazar (d. 1898)

1980 - Lewis Milestone, Rus asıllı Amerikalı film yönetmeni (d. 1895)

1980 - John Bonham, İngiliz müzisyen (d. 1948)

1983 - III. Léopold, Belçika Kralı (d. 1901)

1984 - Walter Pidgeon, Kanadalı aktör (d. 1897)

1987 - Mary Astor, Amerikalı aktris (d. 1906)

1991 - Klaus Barbie (Lyon Kasabı), Alman SS subayı ve Gestapo üyesi (d. 1913)

1999 - Muhsin Batur, Türk asker (d. 1920)

2003 - Edward Said, Amerikalı düşünür (d. 1935)

2003 - Franco Modigliani, İtalyan asıllı Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1918)

2003 - Donald Nicol, İngiliz tarihçi ve Bizantolog (d. 1923)

2005 - Don Adams, Amerikalı aktör ve komedyen (d. 1923)

2007 - Marcel Marceau Fransız pantomim sanatçısı (d. 1923)

2012 - Andy Williams, Amerikalı pop müzik sanatçısı (d. 1927)

2012 - Neşet Ertaş Türk halk ozanı (d. 1938)

2017 - Anatoliy Gromıko, Sovyet-Rus bilim adamı ve diplomat (d. 1932)

2018 - Yakup Yavru, Türk öğretmen ve oyuncu (d. 1952)