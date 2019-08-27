Tarihte bugün 27 Ağustos: Tanju Okan 81 yaşında! Tanju Okan kimdir?

Ünlü sanatçı, oyuncu Tanju Okan, siroz hastalığı ile mücadele ediyordu ve 23 Mayıs 1996 tarihinde yaşamını yitirdi. Kadınım, Öyle Sarhoş Olsam Ki gibi önemli şarkılara imza attı. Tanju Okan şarkıları, plakları, hayatı haberimizde…

TANJU OKAN KİMDİR?

27 Ağustos 1938 tarihinde Tire'de dünyaya gelen Tanju Okan, ilköğrenimini Manisa'da, lise öğrenimini Balıkesir'de tamamladı. Babası müzik öğretmeni olan sanatçı, ilkokulda şarkı söylemeye başladı. Daha sonra İtalya'da şan eğitimi alarak Türkiye'ye döndü. 1961'de Ankara'da profesyonel müzik hayatına başlasa da, kısa süre sonra İstanbul'a döndü.

BALKAN MÜZİK FESTİVALİNDE 1. OLDU

1964'te Erol Büyükburç ve Tülay German ile beraber vokalistliğini yaptığı Milli Orkestrayla Yugoslavya'da düzenlenen Balkan Müzik Festivali'ne katılarak ödülün sahibi oldu. Bu yarışmada seslendirdiği ''Kundurama Kum Doldu", şarkısı Okan'ın 1965'te piyasaya sürülen ilk çalışması oldu. Aynı dönemde Türkiye'nin ilk futbol plaklarından biri olan "Maça Dolmuş"u yayınladı. 1967'de ''Strangers in the Night"ı Türkçe sözlerle yorumladığı "İki Yabancı" kırkbeşliğini çıkardı. Bu sırada Nur Erbay'la evlenen sanatçının Tansu isimli bir oğlu dünyaya geldi. Bu evlilik yaklaşık 8 ay sürdü.

CÜPPELİ GELİN İLE SİNEMAYA ADIM ATTI

Bu dönemde sinemayla da ilgilenen Okan, ilk olarak 1964 yılında Cüppeli Gelin adlı filmde yer aldı. 1966 tarihli İçimdeki Alev sanatçının ilk başrolü oldu. Aynı yıl Cüneyt Arkın ile oynadığı Fakir Bir Kız Sevdim filminde seslendirdiği "Deniz ve Mehtap" ile popülerliğini arttırdı. 1960'ların sonunda Fransa'ya gidip Fransızca kayıtlar yaptı. Ancak beklediği ilgiyi göremeyince Türkiye'ye dönüş yaptı. 1970 yılında Georges Moustaki'nin "Le Métèque" parçasını "Hasret" adıyla yorumladı. Bu kırkbeşliğin ikinci yüzündeki "Ah Bir Zengin Olsam" da benzer başarıyı yakaladı. 1972 yılında Tuğrul Dağcı'nın yazdığı "Koy Koy Koy" ve Güzin Gürman'ın yazdığı "Öyle Sarhoş Olsam Ki" kırkbeşlikleriyle şöhretini arttırdı. 1973'te Nilüfer ve Modern Folk Üçlüsü ile "Arkadaş Dur Bekle/ Kim Ayırdı Sevenleri" çalışmasını yayınladı. Bu sırada Okan, ünlü şarkı "Samanyolu" bestesini Fransızca sözler ile Avrupa'ya açma projesine giriştiyse de başarılı olamadı. 1974'te Mehmet Teoman ile çalışan sanatçının çıkardığı "Kadınım" şarkısı, sanatçının en çok satan kırkbeşliklerinden biri oldu.

'KADINIM' ŞARKISININ İLHAM KAYNAĞI İLE EVLENDİ

Tanju Okan'ın 1970-1974 yılları arasında çıkardığı popüler şarkıların toplandığı Bütün Şarkılarım 1975'te piyasaya çıktı ve sanatçının ilk longplayi oldu. 1975'te "Kadınım" şarkısına ilham veren Zerrin Erdoğan ile evlenerek ikinci kez nikah masasına oturdu ve bu evlilik 14 ay sürdü. Okan, 1980'de '' Yorgunum'' albümünü yayınlayarak 1980'lere giriş yaptı. Arabeskin eskisi gibi ilgi görmediğini düşündüğünden Urla'ya çekilen Okan, uzun süre bir şeyler üretmedi.

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

1989 Türkiye yerel seçimlerinde politikaya atılmaya karar veren Okan, önce Urla'da bağımsız adaylığını açıkladı. Daha sonra ise ANAP'a geçme kararı aldı. 1990'ların başında müziğe geri dönen Okan, 1991'de Kadınım/ İyi Düşün albümünü çıkardı. Bu albümünün ardından Yıllar Sonra - Kırlangıç albümü geldi. 1995'te İşte Tanju Okan 95 son albümü oldu.

KANGREN SEBEBİYLE BACAĞI KESİLDİ

1990'lı yılların ortalarında Tanju Okan'a siroz teşhisi konuldu ve 1995 yılının sonlarına doğru kangren olma tehlikesi nedeniyle sol bacağı diz üzerinden kesildi. 26 Ocak 1996'da son kez sahne alan sanatçının durumu iyice kötüleşti. 23 Mayıs 1996'da Tanju Okan hayatını kaybetti.

TARİHTE BUGÜN

(Olaylar)

1389 - I. Murat, Sırp güçlerine karşı Kosova Meydan Muharebesi'ni kazandı. Murat Hüdavendigar, zaferden sonra savaş alanını dolaşırken, yaralı Sırp Miloş Obiliç'in hançer darbesiyle öldü.

1783 - Montgolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.

1859 - Dünyanın ilk petrol kuyusu ABD'nin Pensilvanya eyaletinde açıldı.

1892 - New York Metropolitan opera binası yandı.

1908 - Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altında bulunan Afyon'u geri aldı.

1927 - Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlanmak üzere Sisam'dan Anadolu'ya geçen Hacı Sami ölü, arkadaşları yaralı ele geçirildi.

1945 - Vârisleri Sultan II. Abdülhamit'in miras davasını kazandı. II. Abdülhamit'in mirası 400 milyon dolardı.

1947 - Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını istedi.

1950 - BBC kanalı, ilk deniz aşırı yayınını Fransa'ya yaptı.

1958 - İlk stereo plaklar piyasaya çıktı.

1964 - Türkiye'deki ilk ABD aleyhtarı gösteri, ABD'nin Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara'da yapıldı.

1978 - Birmanya Hava Yolları'na ait bir uçak havada infilak etti, içindeki 14 kişi öldü.

1979 - Hindistan'ın son genel valisi Lord Louis Mountbatten, İrlanda açıklarında demirli bulunan yatına IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü.

1994 - 171 kişiyle iniş yapan THY uçağı, pistten savrulup Florya yolunu geçti, tren raylarına bir metre kala kayaya çarparak durdu.

2002 - Tokyo'da bir mahkeme ilk kez, Japonya'nın II. Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde biyolojik silah kullandığını kabul ederken, 180 Çinli'nin, biyolojik silah programının kurbanı oldukları gerekçesiyle bulunduğu tazminat talebini reddetti.

2003 - Mars'ın Dünya'ya en yakın geçişi 60 bin yıl aradan sonra gerçekleşti.

2007- Yunanistan'daki orman yangınları ülkenin 3'te birinin bulunduğu Mora Yarımadası'nın 3'te 2'sini vurdu. 62 kişinin hayatını kaybetmesi ve yangının kontrol altına alınamamasıyla olağanüstü hâl ilan edildi.

Doğumlar

1770 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Alman filozof (ö. 1831)

1858 - Giuseppe Peano, İtalyan matematikçi (ö. 1932)

1874 - Carl Bosch, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1940)

1884 - Vincent Auriol, Fransa Devlet Başkanı (ö. 1966)

1890 - Man Ray, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1976)

1906 - Ed Gein, Amerikalı seri katil (ö. 1984)

1908 - Lyndon B. Johnson, ABD'nin 36. Başkanı (ö. 1973)

1916 - Halet Çambel, Türk arkeolog (ö. 2014)

1926 - İlham Gencer, Türk caz piyanisti ve şarkıcı

1929 - İra Levin, Amerikalı yazar (ö. 2007)

1932 - Antonia Fraser, İngiliz yazar

1936 - Joel Kovel, Amerikalı politikacı

1938 - Tanju Okan, Türk şarkıcı, müzisyen ve sinema oyuncusu (ö.1996)

1941 - Cesaria Evora, Yeşil Burun Adalarılı folk şarkıcısı

1944 - Catherine Leroy, Fransız savaş fotoğrafçısı ve gazeteci (ö. 2006)

1947 - Barbara Bach, Amerikalı oyuncu ve model

1947 - Halil Berktay, Türk tarihçi

1953 - Peter Stormare, İsveçli oyuncu

1955 - Diana Scarwid, Amerikalı aktris

1959 - Gerhard Berger, Avusturyalı araba yarışçısı

1959 - Jeanette Winterson, İngiliz yazar

1959 - Peter Mensah, Ganalı oyuncu

1970 - Tony Kanal, İngiliz müzisyen (No Doubt)

1972 - Dalip Singh, Hint profesyonel güreşçi

1972 - Evrim Solmaz, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1973 - Burak Kut, Türk şarkıcı ve oyuncu

1975 - Mase, Amerikalı rapçi

1975 - Mark Rudan, Avustralyalı futbolcu

1976 - Sarah Chalke, Kanadalı-Amerikalı oyuncu

1976 - Mark Webber, Avustralyalı otomobil yarışçısı

1976 - Carlos Moya, İspanyol tenisçi

1977 - Deco, Portekizli futbolcu

1979 - Aaron Paul, Amerikalı aktör

1980 - Begüm Kütük Yaşaroğlu, Türk oyuncu

1981 - Patrick J. Adams, Kanadalı aktör

1982 - Bergüzar Korel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1984 - Sulley Muntari, Ganalı futbolcu

1985 - Kevan Hurst, İngiliz futbolcu

1985 - Kayla Ewell, Amerikalı oyuncu

1989 - Çağan Atakan Arslan, Türk kick boks ve muay thai sporcusu

Ölümler

1577 - Titian, İtalyan sanatçı (d. 1477)

1590 - V. Sixtus, Papa (d. 1521)

1922 - Albay Reşat Bey, Türk asker (d. 1879)

1937 - Ali Ekrem Bolayır, Türk şair (d. 1867)

1937 - John Russell Pope, Amerikalı mimar (d. 1874)

1950 - Cesare Pavese, İtalyan şair, romancı ve öykücü (intihar) (d. 1908)

1958 - Ernest Lawrence, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (d. 1901)

1963 - W. E. B. Du Bois, Amerikalı sosyolog (d. 1868)

1965 - Le Corbusier, İsviçreli mimar (d. 1887)

1975 - Haile Selassie, Etiyopya İmparatoru (d. 1892)

1975 - İsmet Uluğ, Türk futbolcu (Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve kulüp başkanı) (d. 1901)

1976 - Mukesh, Hint şarkıcı (d. 1923)

1979 - Aka Gündüz Kutbay, Türk ney ustası (d. 1934)

1982 - Atilla Altıkat, Türk diplomat ve Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği askeri ateşesi (silahlı saldırı sonucu) (d. 1937)

1990 - Stevie Ray Vaughan, Amerikalı blues gitaristi (d. 1954)

2003 - Pierre Poujade, Fransız politikacı (d. 1920)

2007 - Şakir Süter, Türk gazeteci (d. 1950)

2008 - Orhan Günşiray, Türk sinema sanatçısı (d. 1928)

2012 - Metin Açıkgöz, Türk senarist (d. 1963)

2017 - Vatan Şaşmaz, Türk oyuncu, sunucu ve yazar (d. 1974)