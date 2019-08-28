Tarihte bugün 28 Ağustos: Nesrin Olgun Manş Denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını oldu!

Yüzmeye küçük yaşlarda başlayarak, dereceler elde eden Nesrin Olgun'un, 1979 yılında Manş Denizini 15 saatte yüzerek geçişinin 40. yılı.Aradan uzun yıllar geçse de okuyucular Nesrin Olgun'un hayatını merak ediyor. Nesrin Olgun biyografisi…

NESRİN OLGUN ARSLAN KİMDİR?

Olgun, 1957 yılında Adana'da dünyaya geldi. Yüzücü ve beden eğitimi öğretmeni olan başarılı sporcu, 7 yaşında yüzmeye başladı ve çeşitli dereceler aldı. Masa tenisiyle uğraştı ve dereceler elde etti. 1979'da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünü bitirdi.

ÇOCUKLARI ÇANAKKALE BOĞAZINI YÜZEREK GEÇTİ

Nesrin Olgun, 28 Ağustos 1979'da 15 saat 47 dakikada Manş Denizini yüzerek geçti. İki çocuk annesi olan Olgun'un çocukları Bengü ve Şevket Arslan da yüzme dalında başarılı birer sporcudur. Her iki çocuğu da Çanakkale Boğazı'nı küçük yaşta geçerek büyük bir başarıya imza attı.

TARİHTE BUGÜN

(Olaylar)

1499 - Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Mora yarımadasında Venedik kontrolünde kalan son kale olan İnebahtı'yı fethetti.

1789 - William Herschel, Satürn'ün yeni ay'ını keşfetti.

1845 - Scientific American dergisinin ilk sayısı yayımlandı.

1898 - Caleb Bradham, ürettiği karbonatlı içeceğin adını "Pepsi-Cola" olarak değiştirdi.

1907 - UPS, James E. Casey tarafından Seattle, Washington'da kuruldu.

1916 - Almanya, Romanya'ya savaş ilan etti.

1916 - İtalya, Almanya'ya savaş ilan etti.

1924 - Gürcistan'da muhalefet SSCB'ye karşı isyan başlattı.

1934 - Üsküdar-Kadıköy tramvay hattının ilk denemesi yapıldı.

1954 - Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Savarona yatı ile Yugoslavya'ya gitti.

1963 - ABD'de Güney'den başlayan "Sivil Haklar Yürüyüşü" Washington'da Lincoln anıtı önünde son buldu. Martin Luther King, Jr., 200.000 kişiye hitaben I have a dream - bir hayalim var- diye başlayan ünlü konuşmasını yaptı.

1964 - Ankara'da 20 bin genç ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü, Yunanistan Büyükelçiliği taşlandı.

1974 - Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinde elektrik üretilmeye başlandı.

1979 - Nesrin Olgun, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kızı oldu.

1987 - Yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.

1988 - Almanya'daki Ramstein hava üssünde yapılan havacılık gösterileri sırasında, İtalya Hava Kuvvetleri gösteri takımının üç uçağı havada çarpışarak seyircilerin üzerine düştü; 75 kişi öldü, 346 kişi yaralandı.

1990 - Irak, Kuveyt'i yeni bölgesi ilan etti.

1990 - Illinois'te kasırga: 28 kişi öldü.

1991 - Ukrayna, SSCB'den bağımsızlığını ilan etti.

1991 - Mikhail Gorbachev, Sovyet Komünist Partisi sekreterliğinden istifa etti.

1995 - Markale Katliamı: 37 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Bu olay, NATO askeri müdahalesine gerekçe oldu.

1996 - Prens Charles ile Prenses Diana boşandılar.

1999 - 23 Nisan 1999'dan önce işlenmiş suçları kapsayan af yasa tasarısı, TBMM'de kabul edildi.

2001 - Üzeyir Garih'in öldürülmesiyle ilgili aranan İstanbul Hasdal Mekanize Alay Komutanlığı'nda askerliğini yapan er Yener Yermez firar etti.

2003 - Turquality Projesinin hukuki alt yapısını oluşturulmak üzere Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Oluşturulmasına ilişkin Tebliğ"i yürürlüğe girmiştir.

2006 - PKK bağlantılı bir örgütün üstlendiği uzaktan kumandalı bombalı saldırı sonucu, Antalya'da İlter Avşar (18), İmran Arık (20) ve Baki Baykurt adlı kişiler yaşamını yitirdi.

2007 - Abdullah Gül 339 oyla TBMM tarafından 11.Cumhurbaşkanı seçildi.

Doğumlar

1749 - Johann Wolfgang von Goethe, Alman şair ve oyun yazarı (ö. 1832)

1801 - Antoine Augustin Cournot, Fransız matematikçi (ö. 1877)

1867 - Umberto Giordano, İtalyan besteci (ö. 1948)

1871 - Tunalı Hilmi Bey, Türk siyasetçi ve Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden (ö. 1928)

1899 - Andrey Platonov, Rus yazar (ö. 1951)

1899 - Charles Boyer, Fransız oyuncu (ö. 1978)

1910 - Tjalling Koopmans, Hollandalı ekonomist (ö. 1985)

1916 - C. Wright Mills, Amerikalı sosyolog (ö. 1962)

1916 - Jack Vance, Amerikalı yazar (ö. 2013)

1919 - Godfrey Hounsfield, İngiliz elektrik mühendisi, Bilgisayarlı tomografinin mucidi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2004)

1925 - Arkady Strugatsky, Rus romancı (ö. 1991)

1933 - Régis Barailla, Fransız siyasetçi (ö. 2016)

1938 - Erdoğan Demirören, Türk sanayici ve iş adamı (ö. 2018)

1943 - Uğur Dündar, Türk gazeteci ve televizyoncu

1944 - Ahmet Nazif Zorlu, Türk iş adamı

1946 - Mazlum Kiper, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1957 - Manolo Preciado, İspanyol teknik adam ve eski futbolcu (ö. 2012)

1960 - Romerito, Paraguaylı eski futbolcu

1962 - David Fincher, Amerikalı yönetmen

1965 - Shania Twain, Kanadalı şarkıcı

1966 - Volkan Severcan, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1968 - Billy Boyd, İskoç aktör

1969 - Jack Black, Amerikalı oyuncu ve müzisyen

1971 - Todd Eldredge, Amerikalı buz patenci

1972 - Aykut Erdoğdu, Türk maliyeci ve siyasetçi

1974 - Halil Altınköprü, Türk müzisyen

1976 - Cornel Frasineanu, Romanyalı futbolcu

1979 - Leonardo Iglesias, Arjantinli futbolcu

1981 - Agata Wróbel, Polonyalı halterci

1982 - LeAnn Rimes, Amerikalı şarkıcı

1982 - Thiago Motta, Brezilyalı futbolcu

1986 - Armie Hammer, Amerikalı oyuncu

1990 - Bojan Krkic, İspanyol futbolcu

1993 - Sora Amamiya, Japon oyuncu ve seslendirme sanatçısı

Ölümler

388 - Magnus Maximus, Roma İmparatoru (d. 335)

430 - Augustine of Hippo, Kuzey Afrikalı teolog (d. 354)

1645 - Hugo Grotius, Hollandalı filozof ve yazar (d. 1583)

1903 - Frederick Law Olmsted, Amerikalı mimar (d. 1822)

1943 - III. Boris, Bulgaristan Çarı (d. 1894)

1959 - Raphael Lemkin, Yahudi asıllı Polonyalı avukat (d. 1900)

1978 - Robert Shaw, İngiliz aktör ve yazar (d. 1927)

1985 - Ruth Gordon, Amerikalı aktris (d. 1896)

1987 - John Huston, Amerikalı yönetmen (d. 1906)

1993 - Edward Palmer Thompson, İngiliz tarihçi (d. 1924)

1993 - Oben Güney, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1938)

1999 - Turgut Sunalp, Türk asker ve siyasetçi (d. 1917)

2007 - Antonio Puerta, İspanyol futbolcu (d. 1984)

2008 - İlhan Berk, Türk şair (d. 1918)

2011 - Necip Torumtay, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20. Genelkurmay Başkanı (d. 1926)

2014 - Arda Uskan, Türk gazeteci ve sunucu (d. 1947)

2015 - Oktay Akbal, Türk gazeteci ve yazar (d. 1923)