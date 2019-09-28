Tarihte bugün 28 Eylül: Avrupa Birliği kuruldu! Avrupa Birliği ülkeleri

Üye ülkelerin büyük kısmı Avrupa kıtası ülkelerinden olan Avrupa Birliği 1993 yılında kuruldu. Birliğin temelleri 1951'deki Avrupa Ekonomik Topluluğu ile atıldı. Son olarak Birleşik Krallığın birlikten ayrılması ile üye ülkeler gündeme gelmişti. Avrupa Birliği ülkeleri, üyeleri…

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU NEDİR?

Avrupa Birliği'nin temelleri 1951 yılında Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Fransa ve İtalya arasında, kömür ve çelik sektörünü geliştirmek amacıyla kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile atılmış oldu. 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adını alan birlik, 1992 yılında günümüzdeki adını aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ NE ZAMAN KURULDU?

AET'nin elde ettiği başarılar sonucu Avrupa Ekonomik Topluluğu üye devletleri arasında 1992 Maastricht Antlaşması ile Topluluk kurumları güçlendirildi ve daha geniş yetkilere sahip oldu, böylece 1 Kasım 1993 tarihinde Hollanda'da Avrupa Birliği (AB) doğdu.

AB AMACI NEDİR?

Başkenti Brüksel olan Avrupa Birliği ülkeleri, birkaç üye haricinde ortak para birimi olan euroyu kullanmaktadır. Kurulduğu tarihten itibaren sürekli genişleyen birlik, son olarak 2013 yılında Hırvatistan'ın da katılımıyla 28 üyeye ve 507 milyonluk nüfusa sahip büyük bir serbest dolaşım bölgesi hâline geldi. Avrupa Birliği'nin amacı sadece ekonomik anlamda değil tarım, ulaşım, sanayi, enerji, siyasi ve askerî birçok alanda ortak politikalar oluşturmaktır.

AB ÜYE DEVLETLER

Avrupa Birliği'ne 1951 yılındaki kurucu üyeler olan Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra; 1973 yılında Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık; 1981 yılında Yunanistan; 1986 yılında Portekiz ve İspanya; 1995 yılında Avusturya, Finlandiya ve İsveç; 2004 yılında Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya; 2007 yılında Bulgaristan ve Romanya; 2013 yılında ise Hırvatistan katılmıştır. 1987 yılında birliğe katılmak için resmen başvuruda bulunan ve aday ülke statüsüne sahip olan Türkiye, tam aday olabilmek için Kopenhag Kriterleri'ni uygulama yolundaki çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa ülkelerinden Norveç ve İsviçre Avrupa Birliği'ne üye değildir. İzlanda ise 2015 yılında üyelik başvurusunu geri çekti. 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda, Birleşik Krallık halkı AB'den çıkma yönünde oy kullanarak birlikten çıktı.

TARİHTE BUGÜN

(Olaylar)

1538 - Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasındaki Preveze Deniz Muharebesi Osmanlı galibiyetiyle sonuçlandı.

1730 - Lâle Devri'ni sona erdiren Patrona Halil İsyanı başladı.

1864 - Uluslararası Emekçiler Birliği (Birinci Enternasyonal) Londra'da kuruldu.

1889 - Metrik sistemin temel birimleri olan kilogram ve metre Fransa'da düzenlenen I. Ağırlıklar ve Ölçümler Genel Konferansı'nda tanımlandı.

1920 - Kâzım Karabekir komutasındaki Türk ordusu, Doğuda Ermenileri yendi.

1928 - Alexander Fleming, Penicillium Notatum isimli bir küfün antibiyotik özellikler taşıdığını keşfetti ve Penisilini buldu.

1937 - Anayasanın değiştirileceğini iddia eden Tan gazetesi Bakanlar Kurulu tarafından 10 günlüğüne kapatıldı.

1937 - Mussolini ve Hitler, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir milyonu aşkın insanın katıldığı bir gösteride birlikte konuşarak gövde gösterisi yaptı.

1939 - Nazi Almanyası ve SSCB, işgal ettikleri Polonya'yı paylaştıkları bir protokol imzaladı.

1950 - BM emrine verilen Kore birliği, İskenderun'dan gemilerle Kore'ye doğru hareket etti.

1955 - Türk Migros İstanbul'da hizmete başladı.

1961 - Cemal Abdünnasır önderliğinde Mısır ile Suriye'nin birleşmesiyle oluşan Birleşik Arap Cumhuriyeti Suriye'deki askeri darbenin ardından sona erdi.

1965 - İstanbul Kız Kulesi Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı'na devredildi.

1978 - Sosyalist Enternasyonal, CHP'nin üyelik başvurusunu kabul etti.

1978 - Sovyetler Birliği, Kuzey Kutbu'nda nükleer denemeler yaptığını ilk kez açıkladı.

1982 - Halk arasında Banker Kastelli olarak anılan Abidin Cevher Özden, Tunus'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

1986 - Boşalan 11 milletvekilliği için ara seçim yapıldı.

1992 - Avrupa Birliği kuruldu.

1994 - Modern deniz tarihinin en büyük kazası yaşandı ve M/S Estonia feribotu Baltık Denizi'nde battı; 852 kişi öldü.

1995 - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ile İsrail başbakanı İzak Rabin, Batı Şeria'nın Filistin yönetimine devri konusunda anlaştılar.

2003 - Türkiye kadın millî voleybol takımı, tarihinde ilk kez Avrupa ikincisi oldu.

Doğumlar

MÖ 551 - Konfüçyüs, Çinli filozof (ö. MÖ 479)

1681 - Johann Mattheson, Alman besteci (ö. 1764)

1803 - Prosper Merimee, Fransız romancı (ö. 1870)

1841 - Georges Clemenceau, Fransız gazeteci, doktor, siyasetçi ve Başbakan (ö. 1929)

1852 - Henri Moissan, Fransız kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1907)

1887 - Avery Brundage, Amerikalı atlet (ö. 1975)

1898 - Carl Clauberg, Nazi Almanyası'nda tıp doktoru (Toplama kamplarında insanları kobay olarak kullanan) (ö. 1957)

1905 - Max Schmeling, Alman boksör ve Dünya ağır sıklet şampiyonu (ö. 2005)

1919 - İsmail Erez, Türk diplomat ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi (ö. 1975)

1924 - Lale Oraloğlu, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2007)

1924 - Marcello Mastroianni, İtalyan oyuncu (ö. 1996)

1930 - Immanuel Wallerstein, Amerikalı sosyolog

1932 - Víctor Jara, Şilili sanatçı (ö. 1973)

1933 - Miguel Berrocal, İspanyol ressam ve heykeltıraş (ö. 2006)

1934 - Brigitte Bardot, Fransız oyuncu

1950 - Levent Kırca, Türk komedyen

1952 - Seyyal Taner, Türk şarkıcı ve oyuncu

1952 - Sylvie Kristel, Hollandalı sinema sanatçısı ve model (ö. 2012)

1957 - Ayşegül Aldinç, Türk şarkıcı ve oyuncu

1967 - Mira Sorvino, Amerikalı oyuncu

1968 - Naomi Watts, İngiliz oyuncu

1970 - Miraç Eronat, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

1971 - Cenk Durmazel, Türk komedyen ve Malt ve Badluck grubunun solisti

1972 - Dita Von Teese, Amerikalı model

1976 - Fedor Emelianenko, Rus dövüşçü

1979 - Bam Margera, Amerikalı aktör ve kaykaycı

1981 - Gül Gölge, Türk TV sunucusu, manken ve oyuncu

1986 - Andrés Guardado, Meksikalı futbolcu

1986 - Engin Öztürk, Türk oyuncu

1987 - Hilary Duff, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1989 - Çağla Büyükakçay, Türk millî tenisçi

1989 - Marcus Gross, Alman kanocu

1992 - Gizem Başaran, Türk kadın basketbolcu

Ölümler

1555 - Kara Ahmed Paşa, Osmanlı sadrazamı (Kanuni dönemi) (d. ?)

1891 - Herman Melville, Amerikalı şair ve yazar (d. 1819)

1895 - Louis Pasteur, Fransız kimya ve biyoloji bilgini (d. 1822)

1918 - Georg Simmel, Alman sosyolog ve filozof (d. 1858)

1953 - Edwin Hubble, Amerikalı astronom (d. 1889)

1964 - Harpo Marx (Marx Kardeşler'in ikincisi), Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1888)

1966 - Andre Breton, Fransız yazar ve şair (d. 1896)

1970 - Cemal Abdünnasır, Mısır'ın ikinci cumhurbaşkanı, sosyalist lider (d. 1918)

1970 - John Dos Passos, Amerikalı yazar (d. 1896)

1978 - I. Ioannes Paulus, Papa (33 günle dönemi en kısa 10 papadan biri) (d. 1912)

1979 - Cevat Yurdakul, Türk polis ve Adana Emniyet Müdürü (suikast sonucu) (d. 1942)

1984 - Cihat Baban, Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar (d. 1911)

1987 - Sevim Deran, Klasik Türk müziği sanatçısı (d. 1935)

1989 - Ferdinand Marcos, Filipinler Devlet Başkanı (d. 1917)

1991 - Miles Davis, Amerikalı müzisyen (d. 1926)

1993 - Tevfik Akdağ, Türk şair (d. 1932)

1994 - Harry Saltzman, Amerikalı film yapımcısı (d. 1915)

2000 - Pierre Trudeau, Kanada'nın 15. Başbakanı (d. 1919)

2003 - Elia Kazan, Kayseri doğumlu, Rum asıllı Amerikalı yönetmen ve yazar (d. 1909)

2010 - Arthur Penn, Amerikalı yönetmen (d. 1922)

2010 - Ali Ecder Akışık, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1938)

2013 - Turgut Özakman, Türk bürokrat, yazar ve avukat (d. 1930)

2014 - Talip Apaydın, Türk yazar (Köy enstitüsü mezunu) (d. 1926)

2016 - Şimon Peres, İsrailli siyasetçi (d. 1923)