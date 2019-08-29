Tarihte bugün 29 Ağustos: Oyuncu Aliye Rona'nın 23. ölüm yıl dönümü! Aliye Rona kimdir?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aliye Rona, sinemanın Anadolu kokulu kadını rollerini başarı ile üstlendi. Beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Rona'nın hayatı merak ediliyor. Aliye Rona filmleri, huzurevi görüntüleri haberimizde…

ALİYE DİLLİGİL RONA KİMDİR?

Oyuncu Rona, 1921'de Suriye'nin Dera kentinde dünyaya geldi. Avni Dilligil'in kızkardeşi olan usta isim, Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu'nda okudu. 1930'ların sonlarında Kadıköy Halkevi'nde amatör tiyatro oyunculuğuna başladı. Ulvi Uraz, Avni Dilligil ve Arena tiyatrolarında sahneye çıktı.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

Sinema oyunculuğuna 1947 yılında ''Kerim'in Çilesi'' filmiyle başlayan Aliye Rona, uzun yıllar dublaj da yaptı. Yaklaşık yarım asırlık sanat hayatı boyunca 204 filmde rol aldı. 1965'te Hepimiz Kardeşiz, 1967'de Zalimler, 1968'de Son Gece ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı. 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde Kuyu filmiyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" seçildi.

KALDIĞI HUZUREVİNDE ŞİDDET GÖRDÜ

Aliye Rona, İzmir Şehir Tiyatrosu'nda birlikte çalıştığı Zihni Rona ile hayatını birleştirdi. Son yıllara doğru vücudunun bir kısmı felçlik geçirerek tekerlekli sandalyeye mahum olan oyuncu, Pendik'teki bir huzur evinde kalıyordu. Söz konusu huzur evi sağlık ve şiddet sorunlarıyla gündeme gelince Rona'nın da huzurevindeki durumu ortaya çıktı. 29 Ağustos 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat etti.

TARİHTE BUGÜN

(Olaylar)

1521 - Belgrad, Osmanlı Ordusu tarafından fethedildi.

1526 - Kanuni Sultan Süleyman, Macar ordusunu Mohaç'ta büyük bir yenilgiye uğrattı.

1541 - Osmanlı ordusu Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'i ele geçirdi.

1756 - Prusya Kralı II. Frederick, Saksonya'ya saldırdı; Yedi Yıl Savaşları başladı.

1825 - Portekiz, Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı.

1831 - Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfetti.

1842 - İngiltere ile Çin arasında "Afyon Savaşı"nı sona erdiren Nanking Antlaşması imzalandı.

1855 - Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, Müttefik askerleri Sivastopol'a girmişlerdir. yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.

1885 - Gottlieb Daimler ilk motosiklet patentini aldı.

1898 - Goodyear şirketinin kuruluşu.

1907 - Québec köprüsü inşası sırasında çöktü: 75 işçi öldü.

1915 - İkinci Anafartalar Muharebesi kazanıldı.

1918 - Polonya bağımsızlığını ilan etti.

1924 - Almanya, müttefiklerce hazırlanan Dawes Planı'nı onayladı. Bu plana göre Almanya savaş tazminatı ödeyecek.

1929 - Graf Zeppelin'in hava gemisi, 21 gün süren dünya turunu tamamlayarak Lakehurst'a döndü.

1933 - Almanya'da Yahudiler toplama kamplarına gönderilmeye başlandı.

1938 - Askeri Mahkeme, Nâzım Hikmet'i orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti.

1947 - Amerikalı bilim insanları, nükleer güç için plütonyumu parçalamayı başardılar.

1949 - SSCB ilk atom bombasını Kazakistan'da test etti.

1955 - Kıbrıs Konferansı Londra'da toplandı.

1964 - İzmir Fuarı'nda ABD, SSCB ve Mısır pavyonları tahrip edildi; 80 kişi gözaltına alındı.

1966 - Mısırlı yazar ve Müslüman Kardeşler hareketinin lideri Seyyid Kutub idam edildi.

1988 - Irak ordusunun saldırısından kaçan binlerce Kürt Türkiye sınırına yığıldı.

1994 - Yavuz Özkan'ın yönettiği "Bir Sonbahar Hikayesi" filmi İskenderiye 10. Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu ve en iyi senaryo ödüllerini aldı.

1996 - Vnukovo havayollarına ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı Arktik Spitsbergen adasına düştü: 141 kişi öldü.

1996 - Türkiye İsrail ile ikinci bir askeri anlaşma yaptı.

2003 - Irak'lı Şii liderlerden Ayetullah Seyit Muhammed Bekir el-Hakim, bombalı bir suikast sonucu, Necef'te camii çıkışında öldürüldü.

2005 - Katrina Kasırgası, Louisiana'dan Florida'ya kadar olan bölgede 1836 kişinin ölümüne ve 115 milyar dolar zarara neden oldu.

2009 - Orhaniye olayları

Doğumlar

1632 - John Locke, İngiliz filozof (ö. 1704)

1780 - Jean Auguste Dominique Ingres, Fransız ressam (ö. 1867)

1809 - Oliver Wendell Holmes, Amerikalı yazar (ö. 1894)

1898 - Preston Sturges, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve oyun yazarı (ö. 1959)

1915 - Ingrid Bergman, İsveçli sinema oyuncusu (ö. 1982)

1920 - Charlie Parker, Amerikalı caz sanatçısı (ö. 1955)

1923 - Richard Attenborough, İngiliz aktör ve yönetmen (ö. 2014)

1924 - Dinah Washington, Amerikalı blues ve caz şarkıcısı (ö. 1963)

1924 - Paul Henze, Amerikalı strateji uzmanı, tarih ve jeopolitik doktoru (ö. 2011)

1947 - James Hunt, İngiliz F1 pilotu (ö. 1993)

1956 - Viv Anderson, İngiliz futbolcu

1958 - Michael Jackson, Amerikalı müzisyen (ö. 2009)

1963 - Mehveş Emeç, Türk piyanist ve pedagog

1967 - Jirí Ruzek, Çek fotoğrafçı

1971 - Carla Gugino, Amerikalı oyuncu

1973 - Thomas Tuchel, Alman teknik direktör ve eski futbolcu

1974 - Muhammet Ali Kurtuluş, Belçikalı futbolcu

1977 - John Hensley, Amerikalı oyuncu

1978 - Volkan Arslan, Türk futbolcu

1980 - William Levy, Kübalı-Amerikalı oyuncu, eski model

1981 - Jay Ryan, Yeni Zelandalı aktör

1981 - Emily Hampshire, Kanadalı aktris

1983 - Saadet Aksoy, Türk oyuncu

1986 - Lea Michele, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1990 - Nicole Gale Anderson, Amerikalı aktris

1993 - Liam Payne, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1995 - Kartal Özmızrak, Türk profesyonel basketbolcu

1995 - Oğuz Berkay Fidan, Türk şarkıcı

Ölümler

886 - I. Basileios, Bizans İmparatoru (d. 811)

1123 - I. Øystein, Norveç Kralı (d. 1088)

1526 - II. Lajos, Macaristan ve Bohemya Kralı (savaşta öldü) (d. 1506)

1533 - Atahualpa, Peru'nun son İnka Kralı (d. yaklaşık 1500)

1904 - V. Murat, Osmanlı'nın 33. Padişahı (d. 1840)

1960 - David Diop, Senegalli şair (d. 1927)

1966 - Seyyid Kutup, Mısırlı yazar ve fikir adamı (d. 1906)

1982 - Ingrid Bergman, İsveçli sinema oyuncusu (d. 1915)

1986 - Fatoş Balkır, Türk şarkıcı, tiyatro-sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1940)

1987 - Lee Marvin, Amerikalı aktör (d. 1924)

1995 - Frank Perry, Amerikalı film yönetmeni (d. 1930)

1996 - Aliye Rona, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1921)

2001 - Francisco Rabal (Paco Rabal), İspanyol aktör (d. 1926)

2002 - Hasan Yalçın, Türk 68 Gençlik Hareketi önderlerinden, gazeteci ve İP Genel Başkan Yardımcısı (d. 1944)

2012 - Yurtsan Atakan, Türk gazeteci ve bilişim yazarı (d. 1963)

2014 - Tuncay Gürel, Türk oyuncu (d. 1939)

2016 - Vedat Türkali, Türk; şair, yazar ve senarist (d. 1919)