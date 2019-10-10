Haberler » Gündem » Tarihte bugün: Ankara Gar'ı katliamı

Tarihte bugün: Ankara Gar'ı katliamı

10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı önünde bombalı saldırı yapılmış ve 103 kişi hayatını kaybetmiş, 450 kişi de yaralanmıştı. Bugün Ankara Garı katliamının 4. yıldönümü.

10.10.2019 14:20Tarihte bugün: Ankara Gar'ı katliamı

2015 Ankara saldırısı, 10 Ekim 2015'te yerel saatle 10:04 civarında gerçekleşti. Ankara ilinin Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağında düzenlenen saldırı Cumhuriyet tarihinin en büyük bombalı saldırılarından biridir.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'de DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği, TMMOB, HDP ve pek çok sivil toplum örgütünün katılımıyla miting düzenlendi. Fakat yürüyüş başlamadan yürüyüş alanına kortej hâlinde ilerleyen grupların bulunduğu Tren Garı kavşağında, 3 saniye arayla 2 patlama gerçekleşti.
Saldırı sonucu en küçüğü 8 yaşında 103 kişi yaşamını yitirmiş, 450 kişi de yaralanmıştı.

Ankara, Gündem, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Gündem Haberleri
14:10 Anneanne nasıl yazılır? TDK anneanne ayrı mı, bitişik mi yazılır?
11:37 Barış Pınarı Harekatı başladı! Barış Pınarı Harekatı nedir, nereleri kapsıyor?
10:30 Reyting sonuçları 9 Ekim Çarşamba : Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk! Reyting savaşının kazananı kim?
10:05 Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm fragmanı yayımlandı! Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm
09:36 Afili Aşk 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Afili Aşk 17.bölüm
09:03 9 Ekim Şans Topu Sonuçları - 956. Hafta Şans Topu Sonucu
08:45 Büyük ikramiye 10 milyonu aştı! Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları 9 Ekim 2019
10.10.2019 15:42:12