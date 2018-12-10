Fenerbahçe, Tarihinde İlk Kez Haftayı Düşme Hattında Kapattı

Spor Toto Süper Lig'de kabus yaşayan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir haftayı küme düşme hattında kapattı. Akhisarspor deplasmanında mağlup olan sarı-lacivertliler, 16. sıraya inerek tarihi bir hüsran yaşadı.

3. FORVET GOL ATTI

Akhisarspor'da Fenerbahçe karşısında takımın 3. forveti Bokila forma giydi. Seleznov'un kadro dışı olması ve Manu'nun da sakatlığı nedeniyle ilk 11'de forma giyen 30 yaşındaki forvet, ağları havalandırdı. Sarı-lacivertliler, rakibinin 3. forvetinden golü yedi. Bokila geçen sezon Cluj'a kiralanmıştı.

AKHİSAR'A KARŞI 4. YENİLGİ

Sarı-lacivertli takım Akhisarspor karşısında kabus görmeye devam ediyor. Geçen sezon sarı-lacivertlileri lig ve kupadan eden Ege ekibi, bu sezon da sıkıntı yarattı. Fenerbahçe, Akhisarspor'a karşı üst üste 4. maçından mağlubiyetle ayrıldı.