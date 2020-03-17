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Tarihte İz Bırakanlar Çanakkale Zaferi özel programı

Prof. Dr. Hasan Mert, Radyo Ege Kampüs'te, tarihin en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Savaşını anlatacak.

17.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:13
Tarihte İz Bırakanlar Çanakkale Zaferi özel programı

Ege Üniversitesi (EÜ) Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) bünyesinde 100.8 frekansıyla yayın yapan Radyo Ege Kampüs'te 18 Mart Çanakkale Muharebesi'nin 105'inci yıldönümü dolayısıyla "Tarihte İz Bırakanlar Çanakkale Zaferi Özel Programı" gerçekleştirilecek. Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de çok önemli bir yer tutan tarihin en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Savaşının anlatılacağı programda; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Çanakkale Savaşı'nda hayatlarını ortaya koyan bütün şehitler anılacak.

Programa, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Mertkonuk olacak.Nurşen Gazi'nin hazırladığı,Kadir Islah ve Taylan Eren'in teknik yönetmenliğini yaptığı program, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09.00'da tekrarı ise 16.00'da dinleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Ege, Güncel

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