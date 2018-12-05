Tarık Buğra 100. Yılında Anadolu Mektebiyle Yozgat'ta Anıldı

Program kapsamında düzenlenenpanellerde 3 şehirden 12 Anadolu Mektebi öğrencisi, Tarık Buğra'yı değişik yönleri ile anlattılar.

04 Aralık 2018 Salı günü yapılan şehir gezisi ile başlayan program, araştırmacı yazar Mehmet Çetin ile öğrencileri buluşturan sohbet ile devam etti.

05 Aralık 2018günü ise Yozgat Valiliği Konferans Salonunda saat 10.00'da başlayan açılış panelinde, Kırıkkale ve Çorum'dan öğretmenleri eşliğinde Yozgat'a gelen öğrenci grubu da panelist olarak yer aldılar.

Başkanlığını öğrencimiz Ömer Faruk Yılmaz'ın yaptığı panelin açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı , İnsanlığın medeniyet destanının devamlılığı her neslin bıraktığı bilgi ve birikimin korunması ve artırılarak geleceğe aktarılması ile mümkündür.

Yozgat'ta bu gönüllü hareketin içinde olan okul ve öğrencilere yenilerinin katılacağını ve bu kapsamda okuma programındaki yeni yazar Cengiz Dağcı'nın kitaplarının getirildiğini söyleyerek desteklerininsüreceğini belirtti. Gönüllüsü olarak dahil olduğumuz Anadolu Mektebinin Liderliğini yürüten Sayın Bakanıma ve ekibine, Anadolu Mektebine emek veren ve katkı sağlayan herkese ve programımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Valimize ve saygıdeğer misafirlerimize teşekkür eder ,saygılar sunarım. diyerek konuşmasına son verdi.

Panelde; Anadolu Mektebi öğrencilerinden Çorum'u temsilen gelen Hacer Hümeyra Koçak "Gelenekten Moderniteye Tarık Buğra", Kırıkkale'den Hacer Erva Evirgen "Tarık Buğra'nın Eserlerinde Yaşayan Karakterler", Yozgat'ı temsil eden öğrenciler Hayati Oğuzhan Kılıçaslan ve Ahsen Esma Başer ise"Tarık Buğra'nın Gözünden Gençlik" ve "Tarık Buğra'nın Eserlerinde Toplumsal ve Siyasi Mesajlar" konulu sunumlarını yaparak büyük beğeni topladılar.

"Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra" nın değişik yönleriyle tanıtıldığı programda Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü deTarık Buğra'nın eşi Hatice Bilen Buğra'nın da panele katılmak istediğini ancak sağlık sorunları sebebiyle programda bulunamadığını ve selamlarının iletilmesini istediğini belirterek başladığı konuşmasındaAnadolu Mektebi olarak bu yıl içinde yapılan ve "Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra"yı konu alan faaliyetlerden bahsetti.

Eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ise gençlerle buluşmaktan ve geleceğin inşasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmiş bu programda bulunmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. "Ülkelerin gelişmesinin önünü açan "nitelikli insan gücünün" bu hareketin amacı olduğunu görmek günümüz ve geleceğimiz adına beni mutlu etti. Kim ki geleceği daha güçlü inşa etmek için bugünden çalışmaya başlamak isterse dilek ve temennilerin ötesinde somut çalışmalar yapması gerekir. İşte bu hareket, bu yönde somut ve çok değerli bir çalışmadır. Milli değerlerden beslenerekevrensel değerlerle uzlaşan Anadolu Mektebi projesi bu noktada takdire şayandır." sözleriyle devam eden konuşmasında Celalettin Lekesiz, Anadolu Mektebine emek veren herkese teşekkür etti.

Panel programında Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kâzım Arıcan da bir değerlendirme konuşması yaptı. "Anadolu Mektebi bünyesinde faaliyet gösteren öğrencilerin oldukça donanımlı olduklarını gördüm. Bu yaşta böyle analiz yapabilmeleri çok başarılı…Kültüre, bilime, sanata ve bunların gelişmesine mütevazı kişiliğiyle katkıda bulunan Sayın Sami Güçlü'ye teşekkür ederim." sözleriyle faaliyetleri destekleyen Arıcan, gençlere; "Doğru bir noktadasınız. Bu yolculuğunuza devam etmelisiniz" diye mesaj verdi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır konuşmasında, Anadolu Mektebi projesinde kendisinin de kişisel olarak beğeni ile okuduğu çok sayıda yazar bulunduğunu, bu okumaların ancak güzel ahlak ile şekillendiğindedeğerliolduğunu ifade edereketkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakan danışmanı Süleyman Bayraktar'ın da hazır bulunduğu Program Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Fuat Bahadır Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen panellerve ardından Bayram Bilge Tokel'in Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda verdiği konser ile son buldu.

Öğrencilerinin ; yerli , milli, manevive evrensel değerlere sahip, bu değerler temelinde hayatlar süren ve bu değerleri topluma telkin eden yazarların eserlerini okumalarınıve paneller aracılığıylaonları tanıtmalarınıamaç edinenAnadolu Mektebi, milli ve evrensel bir sorumluluk ruhuna sahip, erdemli, ilkeli, araştıran-sorgulayan, kendisine ve ülkesine aydınlık bir gelecek hazırlamaya çalışan, çok yönlü, yüksek vasıflı ve donanımlı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

Yürütme Kurulu Başkanlığını Sami Güçlü' nün yapmış olduğu Anadolu Mektebi projesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile yürütülmektedir.

Otuzun üzerinde ilde yürütülen yazar okumaları programında , lise döneminde 5 yazarın, üniversite döneminde de 5 yazarın eserlerini okumakta olan öğrenciler; mesleki eğitimlerini tamamlayıp hayata atılırken, Türk tarihini sanatını, edebiyatını, dilini, inanç ve değerlerini çok iyi bir şekilde öğrenmiş olacaklardır.