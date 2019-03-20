Tarık Buğra İlkokulunda Koridor Kitaplık Açıldı

Nesiller Sizi Okuyor Projesi 2023 kapsamında Akşehir
'de yapılması planlanan 22 koridor kitaplığının ilki, Akşehir Tarık Buğra
ilkokulunda açıldı.
Milli ve Manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirmek, kitap okuma oranını öğrencilerde ve toplumda yükseltmek amacıyla Akşehir Şehit Ömer Halisdemir
Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.
Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkez'inde düzenlenen programda konuşan projenin paydaşlarından Eğitimevi Yetkilisi Ahmet Ortadeveci projenin amacını anlatarak, çalışmada katkısı geçen herkese teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ise projeye Tarık Buğra ilkokulu ile başlıyor olmanın ayrı bir anlamı olduğunu belirterek "Okumanın aydınlanma yolundaki en önemli etkenlerden biri olduğunun farkındayız." dedi.
Yapılan konuşmaların ardından sahneye gelen yazar Suat Turgut
da bazı Nasreddin Hoca
fıkralarını anlatarak, fıkraların altında yatan mesajları anlattı.
Kültür merkezindeki program, Tarık Buğra sesli kitap videosunun izlenmesi, plaket takdimi ve öğrencilere kitap dağıtılması ile son buldu.
Programın ardından Tarık Buğra ilkokulunda gerçekleştirilen Koridor Kitaplığının açılışına ilçe protokolünün yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem
de katıldı.
Daha sonra koridor kitaplığının açılışı gerçekleştirildi.
"Nesiller Sizi Okuyor Projesi 2023" kapsamında Akşehir'de 22 adet koridor kitaplığının daha okullara açılması planlanıyor.
Merkez, Akşehir, Tarık Buğra, Güncel
Kaynak: AA