Tarık Çamdal, Antalyaspor ile sözleşme uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşme yapan kırmızı beyazlılar, devre arasında transfer ettiği Tarık Çamdal ile sözleşme uzattı. Ocak ayında kırmızı beyazlı takıma 6 aylığına transfer olan Tarık Çamdal'ın, uzun süren sakatlık dönemi sonrası ligin son haftalarında Antalyaspor formasıyla 2 maçta 108 dakika sahada kaldı. Antalyaspor yönetimi Tarık Çamdal ile görüşmeleri sonrasında sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya karar verdi.

TARIK ÇAMDAL İLE 1 YILLIK ANLAŞMA Spor Toto Süper Lig'de son hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilerek Avrupa şansını kaybeden Antalyaspor, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Brezilyalı savunma oyuncusu Diego ile sözleşme uzatan kırmızı-beyazlılar performansı yükselmeye başlayan Tarık Çamdal ile de 1 yıllık anlaşma sağladı. Devre arasında Antalyaspor'a yarım sezonluk transfer olan 28 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Tarık Çamdal, formsuzluk ve sakatlık sürecinin ardından forma şansı bulamadı. Tarık Çamdal, ligin son haftalarındaki E. Y. Malatyaspor karşılaşmasında 18 dakika, Fenerbahçe maçında ise 90 dakika sahada kaldı. Performansı yükselen Tarık Çamdal ile Antalyaspor yönetimi 1 yıllık daha sözleşme uzattı.