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Tarık'ın İrem'i etkilemesi için sürpriz fırsat…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, absürt komedi severleri ekran başına kilitleyen "Tutunamayanlar", kahkaha dolu yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

30.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:48
Tarık'ın İrem'i etkilemesi için sürpriz fırsat…

Edebiyat göndermeleri, sıcak mahalle atmosferi ve birbirinden komik sahnelerden oluşan Tutunamayanlar 'ın 31 Mart salı günü saat 20. 00'de yayınlanacak olan bölümünde bizi neler bekliyor.

Tarık, ancak efsane aşıklarda görülebilecek bir mucizenin, kendi vücudunda hasıl olduğuna şahit olur. İlhan ise Tarık'ın İrem'i etkilemesi için bunu bir fırsat olarak görür. Bu efsanevi gelişmeyi filmleştirmek için sürpriz bir yönetmeni ziyaret ederler. Osman Nail Doğan…

Tarık'taki bu değişim Gizem ve İmtiyaz'ın dikkatinden kaçmaz. Bu aşkı engellemek adına türlü girişimlerde bulunurlar.

Küçük Prens ise beklenmedik bazı engellerden dolayı yaptığı ziyareti bir süre daha uzatmak zorunda kalır.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Tutunamayanlar, Edebiyat, Güncel

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