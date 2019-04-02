Tarık Mercan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Diyarbakır Lice belediye başkan adayı olan Tarık Mercan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Diyarbakır Lice ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Tarık Mercan isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Diyarbakır Lice adayı Tarık Mercan kimdir? HDP Diyarbakır Lice adayı Tarık Mercan yüzde kaç oy aldı?

Tarık Mercan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Lice belediye başkan adayı olarak gösterilen Tarık Mercan Lice ilçesinde % 77,73 oranında oy almıştır. Lice ilçesinde % 77,73 oranında oy olan Tarık Mercan adlı HDP adayı toplamda 10.898 adet oy sayısına ulaştı.

Tarık Mercan Kimdir?

Lice'de doğdu

Diyarbakır Lice ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.