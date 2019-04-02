Tarık Orhan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP ORDU FATSA belediye başkan adayı olan Tarık Orhan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ORDU FATSA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Tarık Orhan isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP ORDU FATSA adayı Tarık Orhan kimdir? DP ORDU FATSA adayı Tarık Orhan yüzde kaç oy aldı?

Tarık Orhan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP ORDU FATSA belediye başkan adayı olarak gösterilen Tarık Orhan FATSA ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. FATSA ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Tarık Orhan adlı DP adayı toplamda 180 adet oy sayısına ulaştı.

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