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Tarık Ramazan'a yeni suçlama: "Toplu tecavüze katıldı"

Fransa ve İsviçre'de üç kadına tecavüz suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ünlü ilahiyat profesörü Tarık Ramazan hakkında bir tecavüz suçlaması daha yapıldı. İsviçre vatandaşı 55 yaşındaki bir kadın ilahiyatçının 2014'te kendisine yapılan toplu tecavüze katıldığını iddia etti.

26.08.2019 15:15 Tarık Ramazan'a yeni suçlama:
Fransa ve İsviçre'de üç kadına tecavüz suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ünlü ilahiyat profesörü Tarık Ramazan hakkında bir tecavüz suçlaması daha yapıldı. İsviçre vatandaşı 55 yaşındaki bir kadın ilahiyatçının 2014'te kendisine yapılan toplu tecavüze katıldığını iddia etti.

Ramazan ve avukatı bu yeni iddia hakkında yorum yapmaktan kaçınırken 26 Temmuz'da Paris Başsavcılığı'nın dosyayı halihazırda Ramazan hakkında yürütülen tecavüz davasına eklenmesi için mahkemeye ilettiği öğrenildi. Başvurunun kabulü halinde şartlı tahliye edilen Ramazan'ın yeniden demir parmaklıklar arkasına dönme ihtimali ortaya çıkmış oldu.
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Tarık Ramazan, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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