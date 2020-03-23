Tarık, ruh eşini bulabilecek mi?

Edebiyat göndermeleri, sıcak mahalle atmosferi ve birbirinden komik sahnelerden oluşan Tutunamayanlar 'ın 24 Mart salı günü saat 20. 00'de yayınlanacak olan bölümünde bizi neler bekliyor.

Tarık, Tunç'un İrem'e bir teklifte bulunduğuna kulak misafiri olmuştur. Ancak teklifi duyamamıştır. Tunç'un İrem'den ne istediğini merak eden Tarık, büyük bir merak içindedir.

İlhan'ı ise Periler Konseyinde zor bir sınav beklemektedir. Güçleri tehlikededir. İlhan'ın ele geçirdiği önemli bir belge, Tarık ve İrem aşkını oldukça etkileyecektir.

Tarık, mahallede çeşitli testler yaparak ruh eşini arar. Bu testlerin sonuçları Tarık için sürpriz olacaktır. Bu arada Tarık'ın rakibi Doktor Tunç, mahallede bir poliklinik açar. Burayı açmasındaki neden tabi ki İrem'dir. Tunç'un mahalleliyi etkilediği her hamle Tarık'ı daha çok çıkmaza itecektir.

Kaynak: Bültenler