Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törende ünlü isimler usta oyuncuyla ilgili anılarını anlatırken Oktay Kaynarca ve Melek Baykal duygusal anlar yaşadı.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törene usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, ünlü komedyen Ata Demirer, ünlü oyuncular Zafer Ergin, Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Oya Başar, Can Gürzap, Zafer Algöz, Melek Baykal, Tamer Karadağlı, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, gibi sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Tören usta oyuncunun görüntülerinden oluşan videonun gösterimiyle başladı. Törende ünlü isimler usta oyuncuyla ilgili anılarını anlatırken Oktay Kaynarca ve Melek Baykal duygusal anlar yaşadı. Levent Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

"BİR KARDEŞİMİ KAYBETTİM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Usta ismin boşluğunun kolay dolmayacağını belirten Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok kısa bir dönem arkadaşlığımız oldu ama gerçekten bir dost, bir arkadaş çok yakın hissettim. Kendisini adeta bir kardeş gibi hissediyordum. Tarık erken gitti, o açıdan üzüntümüz büyük. Boşluğu hemen doldurulamayacak bir sanatkar. Adeta bir kardeşimi kaybettim gibi hissediyorum" dedi.

"BAZI GİDİŞLER ÇOK ERKEN OLUYOR ÜZÜNTÜ VERİYOR"

Tarık Ünlüoğlu'nun işinde çok başarılı bir isim olduğunu belirten Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Böyle zamanlar hep zor zamanlardır. Ben Tarık ağabeye Allah'tan rahmet sevenlerine ailesine baş sağlığı diliyorum. Bizim için çok kıymetliydi. Bazı gidişler çok erken oluyor üzüntü veriyor. Ne kadar üzülsek az" diye konuştu.

"YOL GÖSTEREN BİR AĞABEY OLDU"

Konuşurken gözleri dolan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, "Tarık ağabeyin sanatçılığı aktörlüğü hakkında konuşmak haddim değildir ama ben biraz ağabeyliğinden, insanlığından bahsetmek istiyorum. Tanıştığımız andan itibaren gerçekten yaşam sevincini içinde olduğu gibi bize aktaran, öğreten yol gösteren bir ağabey oldu. Küsmesi bile başkaydı" dedi.

"ÇOK KÜSTÜK, ÇOK BARIŞTIK"

Ünlüoğlu ile olan dostluğunu anlatan usta oyuncu Selçuk Yöntem, " Çok küstük, çok barıştık, toplumlarda aranan bir karakterdir. Bir anımızı anlatacağım Ankara'da dolmuşlar var o zaman, bende o da bir arkadaşımızla bindik. Araba hareket etti, şoföre parayı uzattı beni göstererek beyefendi hariç üç kişi alır mısınız dedi. Ben tabi gülmeye başladım ve barıştık" diye konuştu.

(İHA)