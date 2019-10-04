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Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

Akciğer kanseri nedeniyle 1 Ekim Salı günü hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in 1.500 TL'sini çaldılar.

04.10.2019 13:44

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde, Selçuk Yöntem'in parasının çalındığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze törenine, Ünlüoğlu'nun yakın dostları katıldı. Selçuk Yöntem de oradaydı.

CEBİNDEN 1.500 TL'SİNİ ÇALDILAR

Yöntem, cenazede tatsız bir olay yaşadı. Kalabalıktan faydalanan bir kişi, Yöntem'in cebinden 1.500 TL'sini çaldı.

SELÇUK YÖNTEM SİNİRLENDİ

Hırsızlık olayını sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!

Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

Tarık Ünlüoğlu, Selçuk Yöntem, Magazin

YORUMLAR(57)
M..ASCAN:DINDE UZAK ALLAH KORKUSUNDA UZAK YASAM VER YIYIM ORET YAYIM KOLAYCILIGI BIRDE CALISIP KAZANIM DE HELALINDE HARCAYIM DERDI YOK TABI SONUC BU OLUR ABI ZEKATINI VERDIMI ACABA BIR FAKIRI DOYURDUMU ACABA BILEMEYIZ TABI ALLAH TA INSANIN CEBINDE ALDIRIR BOYLE ABI CIMRIKI BU OLAYI DUYURMUS YOKSA SEN YASTASIN EN YAKIN ARKADASIN OLMUS CEGILMI AGIBEYYYBU FERYAT NIYE AYIP YA SAYKI OLENIN HAYRI OLMUS DESEM AMA ISTE OLMUYOR CUNKU ISIN HIRSIZLIK YANI VAR NEYSE SANA KOYMAZ USTUNU BIRBARDAK SUİCBENCEİYİGELİR
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KAAN:MALESEF İNSANLAR İNSANLIK MELEKELERİNİ YİTİRDİ SOYUYOR HIRSIZLIK YAPIYOR FUHUŞ YAPIYOR ÇOCUĞA TECAVÜZ EDİYOR BÖYLE OLMAZ BÖYLE GİTMEZ İNSAN OLDUĞUNUZU HATIRLAYIN...
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BARTU:Selcuk hoca koyarmi sana 1500
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NOKTA ATIŞI:mesele meblağ değil! Eylemin adı hırsızlık! Ayrıca cenazede yapılıyor bu! Bunun şakaya yada hafife alınacak bir yanı yok! Herşeyi gırgıra almayı bırakın artık!
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19 3
HACI AMA AMCA DEĞİL:Ray-Ban Güneş gözlükleri nin sunduğu cenaze merasimini izlediniz
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BİLGE ADAM:cenazeye katılan tüm Chp''lilerin üzerini arasaydı bulurdu:)))
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DAMDAKİ KEMANCI:Yavuz hırsız , ev sahibini bastırırmış . . . O işi siz daha iyi beceriyorsunuz . Allah aşkına , deprem paralarını ne yaptınız ?
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BUMERANG:bence birilerinin ayakkabılarının içine baksaydı kesin bulurdu:))
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37 11
3301İN KENDİSİYİM:İlker paşa yapmaz, gürsel tekinden korkarım..
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İNSAF:Hahaha
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