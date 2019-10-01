Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ayrıntıları belli oldu

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Bey, Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi karakterini canlandıran 61 yaşındaki usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Ünlüoğlu, 3 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak. Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de saat 11.00'de tören düzenlenecek.

"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Usta oyuncu, Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

GEÇEN AY HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu. Ünlü oyuncu, geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlüoğlu, 2018'de akciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır bir tedavi dönemi geçirmişti.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbulDevlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden Benim Annem Bir Melek adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol aldı. 2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı Eyyvah Eyvah 3 adlı sinema filminde Özge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.

Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında Ah Neriman adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı. Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı var, Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evli.Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.