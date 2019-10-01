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Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru Prof. Dr. Gökhan Demir, ünlü oyuncunun kansere bağlı olarak artan solunum sıkıntısı sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

01.10.2019 17:13

Tıbbi Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gökhan Demir, "Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak akciğer tümörlerinde etkin olabilecek bütün tedavilerle hastalıkla savaştık. Ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan bir solunum sıkıntısıyla Tarık bey'i dün hastanemizde misafir ettik ama tüm çabalara rağmen bu sabah kendisi hayatını kaybetti" dedi.

1 YILDAN UZUN SÜREDİR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Yaşanan süreçleri de anlatan Demir, "Kanser bir noktadan sonra tedaviye direnç kazanabiliyor, biz tedaviler değiştirdik, farklı tedavilerle savaştık ama maalesef bu direnci kıramadık. Bir yılı aşkın bir zamandır kanser ile mücadele ediyordu. Her türlü tedaviyi kullandı. Dün akşam hastaneye kabul ettik ama daha önce ki dönemlerde de aralıklı olarak 2 -3 gün hep destek tedaviler için yatırmıştık. Dün akşam nefes darlığıyla geldi. Nefes darlığını rahatlatmak için mücadele ettik. Sabahleyin maalesef daha ağırlaştı ve tedavilere yanıt vermedi. Böyle bir risk tabii her zaman var , son dönemde artan nefes darlığı böyle bir sürecin habercisiydi , biz farklı silahlarla yenide savaşabilir miyiz diye onun o savaşçı güçlü kişiliğini bildiğimiz için yeniden savaşabilir miyiz diye mücadeleyi sürdürdük. Ama maalesef bugün kaybettik" diye konuştu.

HABERİ ALIR ALMAZ HASTANEYE GELDİ

Haberi aldıktan sonra hastaneye gelen oyuncu Melek Baykal ise pazar günü görüştüğünü söyleyerek , "Evinde yatıyordu, solunum aygıtı vardı, arada bir çıkartıyordu onu, espriler yaptı. Sohbet ettik uzun uzun. Sonrasında dün duydum aniden yoğun bakıma almışlar. Hiç yakışmadı ölüm Tarık'a o bizim neşemizdi, çok özel bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı

Gökhan Demir, Magazin, Güncel

YORUMLAR(11)
LOKMAN AKYÜREK:Rabbim Rahmet eylesin.Rabbimizden geldik dönüs ancak onadir.
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MENNAN:vaden bittimi ne doktor ne ilaç ne tedavi hepsi boşş istersen dünyanın tüm doktorları gelse nafile . . allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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ALASMALADIK:Allah rahmet eylesin. kübada yaşasaydı ilk tedaviye orada başlansaydı acaba diyor insan ister istemez. bir gazeteci de gidip iyi bir araştırma yapıp yazmıyor.
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SENA:büyük bir ustayı kaybettik
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KV:rahmet eylesin testere necmi
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MELİKŞAH:ALLAH RAHMET eylesin iyi bir oyuncuydu
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LUZMUZ:allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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ADINIZI YAZIN:Allah Rahmet Eylesin. . . Uzun zamandır kendisini ekranlardan severek izliyorduk.
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BENN:alalh rahmet etisn
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TURKISH LONDON:ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANIN CENNET OLSUN NESELI ADAM
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