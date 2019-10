Tarık ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

(Havadan görüntülerle) TARIK ÜNLÜOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber - Kamera : Semih ÇALIŞKAN- Ali AKSOYER- Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Salı günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, Levent Afet Yolal Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sabah saatlerinde Büyük Sahne - Artı Sahne'de düzenlenen törenin ardından usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi Levent Afet Yolal Camisine götürüldü. Ünlüoğlu'nun cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Eski Genelkurmay Bakanı İlker Başbuğ, ailesi, dostları ve çok sayıda oyuncu katıldı. Törene katılanlar Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'a taziyelerini iletti.

"ACIM ÇOK BÜYÜK"

Ünlüoğlu'nun hayat arkadaşı Gülenay Kalkan, "Acım çok büyük. Biliyorum bütün Türkiye'nin de çok büyük. Ben böyle bir eşe sahip olduğum için gerçekten çok mutlu oldum. Çok güzel bir hayat yaşattı bana. Kocamdı, hocamdı, sevgilimdi, babamdı. Ama en önemlisi çocuğumdu benim. Canımın içinden can gitti, huzurla gitsin" dedi.

"EKMEĞİ BÖLÜŞTÜĞÜM KARDEŞİMİ SONSUZLUĞA UĞURLUYORUZ"

Oyuncu arkadaşları hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nu anlattı. Altan Erkekli, "1981 yılında tiyatroda başlayan dostluğumuz bu cami avlusunda noktalanıyor. Ama her zaman kalbimde yaşayacak. Sahnede omuz omuza seyirciye selam verdiğim arkadaşım, hayatın içinde her şeyi paylaştığım ağabeyim, dostum, arkadaşım, ekmeği bölüştüğüm kardeşimi sonsuzluğa uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇIYI KAYBETTİK"

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Bizim de 30 yılı aşkın yakın bir dostluğumuz var. Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Aynı zamanda çok kıymetli bir ağabeyimizi kaybettik. Törende de benzer şeyler söylendi. O hayatın her anını birlikte geçirmek isteyebileceğimiz nadir insanlardan biriydi. Hatıralarıyla bizimle olmaya devam edecek. Ailesinin, sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

"CAN DOSTUMUZ, AĞABEYİMİZ, ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"

Cenaze törenine katılan oyuncu Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu'nun çok kıymetli bir insan olduğunu belirterek, "Malum böyle zamanlarda hepimiz konuşmakta zorlanıyoruz. Çok sevdiğimiz, can dostumuz, ağabeyimiz, arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz hepimiz. Huzur içinde uyusun" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR ADAMI YİTİRDİK"

Tarık Ünlüoğlu'nun ülke açısından çok büyük bir sanatçı olduğunu ifade eden oyuncu Yılmaz Erdoğan ise, "Biz çok sevgili bir ağabeyimizi, binlerce anıyı ortak paylaştığımız çok güzel bir adamı yitirdik başımız sağ olsun" dedi.

"BİR PARÇAMIZ GİTTİ"

Komedyen Beyazıt Öztürk ise cenaze töreninde Tarık Ünlüoğlu için, "Bu kadar sevilen bir insan yoktu. Bir yere gidelim Tarık abisiz, Gülenay olmadan olmazdı yani. Bir parçamız gitti. Allah geride kalanlara sabır versin" ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından cami avlusundan alkışlarla uğurlandı. Ünlüoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

