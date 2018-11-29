Tarım 4.0 Disiplinlerarası Tematik Ege Zirvesi

EÜ EBİLTEM-TTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan etkinlik; Tarım 4.0 ile sektörün ihtiyaçlarını belirlemeyi, alanda çalışan araştırmacılara Tarım 4.0 ile ilgili yeni araştırma fikirleri kazandırabilmeyi hedefliyor. Açılış konuşmalarının ardından ilk gün paneller gerçekleştirilecek.
Etkinliğin 2. günü genç araştırmacılara yönelik gerçekleştirilecek olan fikir geliştirme atölyesi ile Ege Üniversitesi'ndeki genç araştırmacıların disiplinlerarası çalışmalara yönelimlerinin arttırılması amaçlanıyor.
Ege Üniversitesi
29 Kasım 2018 Perşembe 10:29