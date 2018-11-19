Tarım Aracı Devrildi: 2 Yaralı

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:26



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:26

Zonguldak Alaplı ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alaplı'da, pat pat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza esnasında pat pat aracın sağ arka tarafında otomobil lastiğinin takılı olduğu görüldü. Kaza, Alaplı TOKİ Konutları mevkisinde meydana geldi. Okçular Köyünden Alaplı istikametine giden İbrahim K. idaresindeki pat patın kontrolünü kaybedince araç devrildi. Pat Pat'ın devrilmesiyle üzerinden yola doğru savrulan İbrahim K. ile 4 yaşındaki Görkem A. yaralandılar. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiye ilk müdahalede bulundu. Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK