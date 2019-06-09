09.06.2019 18:12
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Tarım aracı devrildi: 4 yaralı

- Siirt'te tarım aracı devrildi 4 yaralı Siirt'te tarım aracı devrildi: 4 yaralıSİİRT - Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

- Siirt'te tarım aracı devrildi
4 yaralı Siirt'te tarım aracı devrildi: 4 yaralı
SİİRT - Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Akdağ'ın kullandığı "pat pat" adı verilen tarım aracı, merkeze bağlı Meydandere köyü mevkisinde devrildi.
Kazada araçta bulunan sürücü Akdağ ile Sadık, Atike ve Hacer Zeyrek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tarım aracı devrildi: 4 yaralı
Kaynak: AA
Akdağ, Siirt, Güncel