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'te tarım aracı devrildi4 yaralı Siirt'te tarım aracı devrildi: 4 yaralı
SİİRT - Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Akdağ
'ın kullandığı "pat pat" adı verilen tarım aracı, merkeze bağlı Meydandere
köyü mevkisinde devrildi.
Kazada araçta bulunan sürücü Akdağ ile Sadık, Atike ve Hacer Zeyrek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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