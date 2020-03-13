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Tarım aracı hırsızlığı güvenlik kamerasında

OSMANİYE'de yol kenarında atıl vaziyette bırakılan saman römorkunun traktör ile çekilerek çalınması, güvenlik kameralarına yansıdı.

13.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:25
Tarım aracı hırsızlığı güvenlik kamerasında

OSMANİYE'de yol kenarında atıl vaziyette bırakılan saman römorkunun traktör ile çekilerek çalınması, güvenlik kameralarına yansıdı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale İlçesi Sayhüyük köyünde meydana gelen tarım aracı hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, römorkun çalındığı bölgedeki ve götürülebileceği güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. Ekipler, köy girişinde yol kenarında atıl vaziyette bırakılan saman römorkunun traktör ile çekilerek Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir hurdacıya satıldığını saptadı. Römork, sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli M.K. ise Toprakkale ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Osmaniye, Güncel

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