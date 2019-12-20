Haberler » 3. Sayfa » Tarım aracıyla kaza yapan genç son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Tarım aracıyla kaza yapan genç son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki genç, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

20.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:06 Tarım aracıyla kaza yapan genç son yolculuğuna uğurlandı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki genç, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Paşacık köyü-Karahallı köyü arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Paşacık köyü istikametinden Karahallı Köyü istikametine seyir halinde bulunan Serkan Ceylan (15) yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı, Paşacık köyü çıkışında genç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçmuş, sürücü Ceylan ise ağır yaralanmıştı. Şuhut Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanvekili Ahmet Karagönen, ilçe merkez ve köy muhtarları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karahallı Köyü Muhtarı İzzet Ceylan'ın oğlu olan Serkan Ceylan, Karahallı Köyü Camii'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:06   Avustralya'da orman yangınları Yok Oluş İsyanı eylemcilerini sokağa döktü - Haberler
19:06   Eskişehir'de "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği - Haberler
19:04   Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu - Haberler
19:03   Avustralya'da orman yangınları Yok Oluş İsyanı eylemcilerini sokağa döktü - Haberler
18:55   Malatya'da 2 ton kaçak alkol ele geçirildi - Haberler
18:49   İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Haberler
18:46   Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak - Haberler
17:56   Eski sevgili kıskançlık krizi geçirdi, düğünü bastı, geline saldırdı! O anlar kamerada - Haberler
16:12   Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Haberler
15:36   Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Haberler
20.12.2019 19:08:14