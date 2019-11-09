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Tarım arazileri dron ile takip ediliyor

Malatya'da, tarım arazilerinde dron ile takip çalışmalarına başlandı.

09.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:33Tarım arazileri dron ile takip ediliyor
'da, tarım arazilerinde dron ile takip çalışmalarına başlandı. İHA'lara yüklenen yazılımlarla, hangi alanların suya, hangi alanların ilaçlamaya ihtiyaç duyduğu tespit edilecek.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü projeleri arasında yer alan, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tarım arazileri izlenerek, daha etkili inceleme gerçekleştiriliyor.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ve teknik personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü projelerinde ve saha çalışmalarında kullanılması düşünülen dron ile ilgili ilk uygulama, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 400 dekarlık Karapınar uygulama alanında yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, dron çalışmasıyla ilgili bilgiler vererek, "Gelecekte İlimizde tarımsal faaliyetlerin daha etkin ve kısa zamanda yapılabilmesi için müdürlüğümüz tarafından İHA'ların kullanımı ile Malatya tarımına azami oranda katkı sağlanması düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.

Tarlaları havadan tarayarak uzaktan algılama yapan İHA'lara yüklenen yazılımlarla hangi alanların suya, hangi alanların ilaçlamaya ihtiyaç duyduğunu tespit edeceklerini söyleyen Macit, "İHA'lar ile havadan ihtiyaca göre sulama ve ilaçlama yapılabilmektedir. Ayrıca danışmanlık firmaları tarım sektöründeki İHA pazarının kısa süre içerisinde 30 milyar doları geçeceğini öngörmektedirler. İnsansız hava araçları uçan robotlardır. Bakıldığında dışarıdan çok basit gibi gözüken bu araçlar aslında hem bilimsel hem de teknolojik olarak son derece karmaşık donanımlara sahiptirler" dedi. - MALATYA

Turan Karaca, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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