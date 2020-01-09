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Tarım arazileri felaketin eşiğinden döndü

Adana'da geçen hafta metrekareye düşen 247 kilogramlık yağış, kentte 1963 yılından bu yana ölçülen günlük en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

09.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:20Tarım arazileri felaketin eşiğinden döndü
'da geçen hafta metrekareye düşen 247 kilogramlık yağış, kentte 1963 yılından bu yana ölçülen günlük en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. Yapılan koordineli çalışma sonucu tarım ve ekili araziler en az hasarla geçiştirildi.

6, 7, 8 Ocak günleri arasında Adana ve Karataş civarında meydana gelen yağışlar sel felaketine yol açarken, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü ve Sol Sahil Sulama Birliği'nin koordineli çalışması sonucu tarım ve ekili araziler en az hasarla geçiştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de incelemelerde bulunduğu Adana'da, DSİ ve Seyhan Sol Sulama Birliği'nin çabaları tarım arazilerini büyük bir zarardan kurtardı.

Çiftçiler ve üreticiler DSİ ve Seyhan Sol Sulama Birliği yöneticilerine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, aşırı yağışlardan zarar gören vatandaşların hesaplarına biner lira para yatırıldığını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Adana'da yağmurdan zarar gören vatandaşların yaralarının sarılacağını bildirdi. - ADANA

Seyhan, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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