Haberler » Güncel » Tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı - Haber

Tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı

Adana'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

24.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:22
'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ilçede su altında kalan arazileri inceledi.
Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojiden aldıkları bilgiye göre, yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.
Dün gece saat 22.00'den bu yana metrekareye 117 kilogram yağış düştüğünü belirten Doğan, "Bugünden sonra yağış etkisini azaltacak. Şu an soğan, buğday tarlaları ile narenciye bahçeleri sular altında kaldı." dedi.
Doğan, bu kadar yağış beklemediklerini kaydederek, şu an çiftçilerin yoğun yağış nedeniyle tarlalarına giremediğini ifade etti.
Tarım arazilerinin olduğu bölgedeki yollarda arazi araçlarıyla dahi belirli bir yere kadar gidebildiklerini aktaran Doğan, şunları söyledi:
"Asıl zarar, yağışın bitmesinin ardından anlaşılabilecek. Ekili tarlalarda zarar olacaktır. Narenciyede ise limonun hasadı yapıldığı içi zarar olmayacaktır. Diğer hasadı yapılacak greyfurt, portakal ve mandalinada ise aşırı su dolan bahçeler de zarar görebilir. Yağış nedeniyle drenaj kanallarındaki sular taşarak ekili arazilere doldu. Şu an tüm ekili araziler sular altında diyebiliriz."
Tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:30   Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı - Haber
19:30   Mısır'da uzaktan "Türkçe Öğretim Portalı" tanıtıldı - Haber
19:30   MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz" - Haber
19:29   Şehit askerlerin isimleri Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaşatılacak - Haber
19:25   Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:20   Sinan Aygün savcıya ifade verdi - Haber
24.12.2019 19:31:25