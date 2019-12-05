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Tarım arazisi üzerine kaçak yapılaşma

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi Hıdırca köyünde tarım arazisinde kaçak yapılaşmaya idari yaptırım uygulandı.

05.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:29Tarım arazisi üzerine kaçak yapılaşma
'nin ilçesi Hıdırca köyünde tarım arazisinde kaçak yapılaşmaya idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Pehlivanköy Hıdırca köyünde jandarma ekiplerinin kolluk devriyesi sırasında M.İ. isimli şahıs tarafından tarım arazisi üzerinde tek katlı betonarme bina inşa edildiği tespit edildi. Konu ile ilgili Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilerek müşterek yapılan kontrolde binanın kaçak olarak inşa edildiği, herhangi bir izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şahıs hakkında 5403 sayılı kanun kapsamında idari yaptırım uygulanarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Pehlivanköy, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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