Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu

İlçeye bağlı Doğanlı köyünde tarlalarında derin yarıkların oluştuğunu görünce endişelenen köylüler, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki bir tarım arazisinde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğinde yarık oluşması üzerine AFAD bölgede inceleme başlattı.

AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki oluşumun derinliğinin bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu tespit edildi.

ARAZİDEKİ DEFORMASYONUN SEBEBİ BİLİNÇSİZ SU KULLANIMI

Yetkililerin hazırlayacağı raporu, AFAD Başkanlığına sunacağı öğrenildi.AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının zamanla azalmasına bağlı olarak arazide deformasyonların oluştuğunu bildirdi.

ARAZİ DOLDURMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Benzeri durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Haydarlı beldesi ile Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde de görüldüğü belirtildi.Öte yandan Dinar Kaymakamlığı tarafından arazideki oluşumun doldurulması için çalışma yapılacağı ifade edildi.Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu.

TARLADA 17 METRE DERİNLİĞİNDE OBRUK OLUŞTU

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğinde yarık oluşması üzerine bölgede inceleme başlatıldı.Tarlada 17 metre derinliğinde obruk oluştu.