Tarım arazisine kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, tarım arazisine kamyon ve tankerlerle kimyasal atık döken firma çalışanları, zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.

31.05.2020 21:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:00
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, tarım arazisine kamyon ve tankerlerle kimyasal atık döken firma çalışanları, zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.
Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, özel bir firmaya ait olduğu değerlendirilen kamyonların, Kamışlı Bulvarı ile Pirinç mevkisindeki tarım arazilerine kimyasal atık döktüğü yönündeki ihbarı üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.
Ekipler, kamyonlarla tarım arazisine kimyasal atık döken firma çalışanlarını suçüstü yakalayarak, firma hakkında yasal işlem başlattı.
5 ton kimyasal atık döküldüğü tespit edildi
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geniş bir alana yayıldığı görülen kimyasal atıklarla ilgili firma ve sorumlular hakkında yasal işlem başlattıklarını, durumu emniyet güçlerine de bildirdiklerini belirtti.
Olayı öğrenir öğrenmez hemen müdahale ettiklerini, kimsenin milletin sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Zabıta ekiplerimiz, şu ana kadar kamyon ve tankerlerle yaklaşık 5 ton kimyasal atık döküldüğünü tespit etti. Bu kabul edilemez bir olay. Burada gıda sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı söz konusu ve bu da her şeyin önündedir. Hemen müdahale ederek gerekli yasal işlemleri başlattık. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu vahim olayı ihbar eden vatandaşlarımızı ve gerekli müdahaleyi yapan ekiplerimizi kutluyorum." Tarım arazisine kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta, Bağlar, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bursa’da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu Haber
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
’Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz’ diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi Haber
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD’de Trump, destekçilerini Beyaz Saray’a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi Haber
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Bakan Koca, Türkiye’deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Haberler››Güncel››Tarım arazisine kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (4) - Haber 21:54: YTB'den Gürcistan'daki ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Haber 21:49: Yunanistan'da sığınmacı karşıtı grup polisle çatıştı - Haber 21:47: Şanlıurfa'da 1 mezra ve 7 bina karantinaya alındı - Haber 21:46: Son dakika haberleri... Tarım arazisine kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı - Haber 21:41: Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz - Haber 21:17: Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu - Haberler 21:04: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi - Haber 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor - Haberler