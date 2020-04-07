Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarım arazisine traktörlerle "Evde kal Türkiye" yazarak çağrı yaptılar

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri ile çiftçiler, 900 dönümlük araziye traktörlerle "Evde kal Türkiye" yazarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda vatandaşlara farkındalık oluşturdu.

07.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:45
Tarım arazisine traktörlerle
Erzurum'un Aşkale ilçesinde, tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri ile çiftçiler, 900 dönümlük araziye traktörlerle "Evde kal Türkiye " yazarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda vatandaşlara farkındalık oluşturdu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran'ın öncülüğünde ve çiftçilerin desteğiyle, vatandaş ile çiftçilerin Kovid-19'dan etkilenmemesi, Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilerin her zaman yanında olduğuna dikkatin çekilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Karların erimesiyle ekime başlanan arazide bir araya gelen müdürlük yetkilileri ve çiftçiler, ekimin yapıldığı ilçenin Merdiven mahallesindeki 900 dönümlük araziye traktörlerin yardımıyla "Evde kal Türkiye" yazarak, ay yıldız çizdi.
Söz konusu yazı ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunan görevliler ve çiftçilerin bu yazısı drone ile havadan görüntülendi.
İlçe Tarım Müdürü Mustafa Evran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çiftçilerle üretime devam ettiklerini söyledi.
Yaşamın sürdürülebilmesi için tarım ve gıda üretiminin önemini vurgulayan Evran, "Vatandaşlarımız evinde kalsın biz üretime devam ediyoruz. Tarımda sorunların yaşanmaması amacıyla evinde kal Türkiye, biz tarladayız. Üretimin her safhasında çiftçilerimize yardım ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Aşkale, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tarım arazisine traktörlerle 'Evde kal Türkiye' yazarak çağrı yaptılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı Haberler
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı
’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?

Son Dakika Güncel Haberleri

14:57: Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da giriş ve çıkış kontrolü - Haber 14:57: Belediye hoparlörlerinden korona virüs vaka sayısı açıklandı - Haber 14:57: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Berat Kandili Özel Programı'na katılacak - Haber 14:57: Jandarma ara yolları da tuttu - Haber 14:56: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 10:36: Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak - Haber