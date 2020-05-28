Tarım arazisine yapılan 8 kaçak yapı yıkıldı

Tarım arazisine yapılan 8 kaçak yapı yıkıldıİSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi, koronavirüsle (Covid-19) mücadele dönemini fırsata dönüştürerek Çayırdere ve Sayalar mahallelerinde hazine ve tarım arazisi üzerine yapılan 8 kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi.

28.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:33
Tarım arazisine yapılan 8 kaçak yapı yıkıldı
İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi, koronavirüsle (Covid-19) mücadele dönemini fırsata dönüştürerek Çayırdere ve Sayalar mahallelerinde hazine ve tarım arazisi üzerine yapılan 8 kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi.
Silivri Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde başlandığı tespit edilen kaçak yapılarla ilgili fırsatçılara müsaade edilmediğini duyurdu. Silivri Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan ve mülkiyeti hazineye ait olan araziler üzerine yapılan kaçak yapılara geçit verilmediği ifade edildi.
Bu kapsamda, Silivri Belediyesi Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi tarafından geride kalan hafta içerisinde Çayırdere ve Sayalar mahallelerinde bulunan 8 kaçak yapının daha yıkım işlemi tamamladı. İlçe Jandarma Komutanlığı destekleriyle alınan güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, temeli atılan veya kaba inşaatı bitirilen yapılar yıkıldı.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, izinsiz ve ruhsatsız yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini belirterek, tarım arazileri ve hazineye ait arazilerde kaçak inşaat yapan fırsatçılarla mücadele konusunda kararlı olduklarını söyledi. Tarım arazisine yapılan 8 kaçak yapı yıkıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Silivri, DHA, Güncel, Haber

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