Tarım Bakanı Pakdemirli: "2021 Yılının Sonlarına Doğru Bir Daha Ülkemizi Et İthal Etmeyecek Duruma...

08 Kasım 2018 Perşembe 18:27



08 Kasım 2018 Perşembe 18:27

Tarım Bakanı Pakdemirli: "2021 yılının sonlarına doğru bir daha ülkemizi et ithal etmeyecek duruma getireceğiz"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta Tarım Çalıştayı'nda 2021'de kırmızı et ithalatı olmayacağını söylediKAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ürün tarlada 1 lira, tüketici de 4 lira, bizde diyoruz ki tarlada 2 liraya satsın üretici tüketici de 4 liraya yemesin 3 liraya yesin" dedi. Kahramanmaraş'ta Tarım Çalıştayı'na katılan Bakan Pakdemirli, tarım sektörü temsilcileriyle buluştu. Burada konuşan Pakdemirli, yerel anlamda ekonominin güçlenmesi için üreticinin ürününü zincir mağazalarında satabilmesinin gerekliliğini vurguladı. Pakdemirli, "Hep bu örneği veriyorum, ürün tarlada 1 lira, tüketici de 4 lira, bizde diyoruz ki tarlada 2 liraya satsın üretici tüketici de 4 liraya yemesin 3 liraya yesin. Amacımız buradaki değer zincirinde herkes hakkaniyet payını alsın ama fazladan bir şey olmasın ve israf olmasın. Bu konuyla ilgili hal yasasını çalışıyoruz, önümüzdeki yıllarda da perakende yasasıyla ilgili yeni değişiklikler olabilir. Bana göre yerel ekonomi kalkındırmak anlamında, eğer Kahramanmaraş'taki zincir mağazaya arka tarladaki ürettiği ürününü eğer götürüp orada satabiliyorsa işte o zaman yerel ekonomiyi kalkındırmış bulunuyoruz. O zaman da birçok israftan kurtulmuş oluyoruz. Bu konuyu da paydalarımız ile konuşuyor olacağız" diye konuştu."Balık etinde 2023 hedefine ulaştık"Büyük ve küçükbaş hayvan sayısının önemli ölçüde arttığını söyleyen Pakdemirli yakın zamanda kırmızı et ithalatının biteceğini de söyledi. Balık eti ithalatının şimdiden 2023 hedeflerinde bulunduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "9 milyon olan büyükbaş hayvanımız 16 milyona çıktı, 30 milyon olan küçükbaş hayvanımız ise 45 milyona çıktı. Aslında burada bir başarı hikayesi var. Önümüzdeki günlerde tanıtacağımız tarımda milli birlik projesinin içinde ayrıntılarını bulacaksınız. 2021 yılının sonlarına doğru bir daha et ithaline ihtiyacımız olmayacak. Kanatlı üretimde 400 milyon dolar ihracatımız var, balık etinde 1 milyar dolar ihracatımız var ki bu 2023 hedeflerimizden bir tanesidir. Vatandaşa hayır demeyi yasaklıyorum. Yetkilisiniz yapacaksınız vatandaşın işini. Yapamıyorsanız bir üstüne çıkaracaksınız. O da yapamıyorsa bana kadar getireceksiniz. Türkiye büyük memleket coğrafya biraz kadar ve bu coğrafya da problem bitmiyor. Orta ve uzun vadede Türkiye'yi ben çok iyi görüyorum. Ban göre 21. Yüzyılda dünyanın refahından çok iyi pay alması lazım diye düşüyorum" dedi.