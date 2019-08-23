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Tarım Bakanı Pakdemirli Slovenya'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlar Zirvesi'ne katılmak üzere Slovenya'ya geldi.

23.08.2019 10:30 Tarım Bakanı Pakdemirli Slovenya'da
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlar Zirvesi'ne katılmak üzere Slovenya'ya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya 57. Uluslararası Tarım ve Gıda Fuarı ile Bakanlar Zirvesi'ne katılmak üzere Slovenya'ya geldi. Bakan Bekir Pakdemirli'yi, Maribor Havaalanı'nda Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec, Lübliyana Büyükelçisi Esen Altuğ ve Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec, Bakan Pakdemirli'ye Maribor'daki üzüm bağlarını gezdirdikten sonra heyetlerararası görüşme yapıldı, ardından da tarım yürütme toplantısı tutanağı imzalandı. - LYUBLYANA

Bekir Pakdemirli, Slovenya, Politika

Kaynak: İHA

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