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Tarım Fuarında gazetecilere sürpriz

Nazilli'de bu yıl 3.'sü düzenlenen tarınm fuaruında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çalışan gazetecilere sürpriz yapıldı.

10.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:20Tarım Fuarında gazetecilere sürpriz
'de bu yıl 3.'sü düzenlenen tarınm fuaruında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çalışan gazetecilere sürpriz yapıldı. takibi dolayısıyla fuara katılan gazeteciler için hazırlanan pastayı gazeteciler Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'la birlikte kesti.

Kudret Çiçekçi yaptığı açıklamada gazetecilerin bu ülkenin onuru olduğunu dile getirerek, "Fuarımızın ikinci gününü gerçekleştirdiğimiz bu günde aynı zamanda çok özel bir günü de kutlama fırsatı bulmuş bulunmaktayız. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Gecesi, gündüzü olmayan, her türlü şartta büyük fedakarlıklar göstererek çalışan, kamuoyunun bilgilendirilmesinde görevini layıkıyla yerine getiren tüm basın emekçisi kardeşlerimin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Basın mensuplarımız bu ülkenin onurudur. Her şeyin en iyisine layıktır. Demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşıdır. Bir ilçenin, bir ilin ve en nihayetinde bir ülkenin ilerlemesinde, gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Ben buradan 3. Nazilli Tarım Fuarı'mızı gecesini gündüzüne katarak takip eden basın mensubu arkadaşlarımızın nezdinde tüm basın emekçilerinin gününü bir kez daha kutluyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nazillili gazeteciler, Başkan Kürşat Engin Özcan ile birlikte pasta kesti. - AYDIN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

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