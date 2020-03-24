Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Tarım-GFE aylık yüzde 1,10 yükseldi - Ekonomi

Tarım-GFE aylık yüzde 1,10 yükseldi

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 8,99, aylık yüzde 1,10 arttı.

24.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:50
Tarım-GFE aylık yüzde 1,10 yükseldi
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 8,99, aylık yüzde 1,10 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak ayı 'Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,36 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,83, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,82 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 8,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi.

Alt gruplardan yıllık en fazla azalış yüzde 2,68 ile gübre ve toprak geliştiricilerde oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en düşük artış sırasıyla yüzde 0,60 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,65 ile tarımsal ilaçlar alt gruplarında oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 9,58 ile malzemeler, yüzde 13,56 ile enerji ve yağlar ve yüzde 15,82 ile tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.

Alt gruplardan aylık en fazla azalış yüzde 1,84 ile gübre ve toprak geliştiricilerde oldu

Alt gruplar itibariyle bir önceki aya göre diğer bir azalış yüzde 0,24 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu. 2020 Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış yüzde 0,17 veteriner harcamaları, yüzde 0,52 ile enerji ve yağlar alt gruplarında gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış ise yüzde 1,35 hayvan yemi, yüzde 1,45 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 2,13 ile malzemeler alt gruplarında oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Ekonomi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Ekonomi
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye’de av yasağı kalktı Ekonomi
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye'de av yasağı kalktı
Albayrak’tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi Ekonomi
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:06 - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin: "Hükümete ilettiğimiz taleplerin 19'u sonuçlandı" - Ekonomi 12:05 - Dünyanın mobilya devlerine koronavirüs darbesi - Ekonomi 12:04 - Bilet satışları web sitesinden yapılacak - Ekonomi 12:04 - Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi 12:02 - Ankara'daki bazı alışveriş merkezlerinden kiracılarına destek - Ekonomi 11:56 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı - Ekonomi 11:37 - Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:22 - Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi 11:22 - Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak - Ekonomi 11:12 - Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler
Loading